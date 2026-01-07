¡Equipazo! Alianza Lima y todos los mundialistas que tendrá para la temporada 2026

Alianza Lima sorprendió en el presente mercado de fichajes haciéndose con futbolistas de renombre. A poco de que inicie la Liga 1 2026 y Copa Libertadores, los íntimos llegaron a un acuerdo con Luis Advíncula para que se convierta en su flamante refuerzo. Con ello, te contamos quiénes son todos los mundialistas con la selección peruana que actualmente se encuentran en La Victoria.

Mundialistas que tiene Alianza Lima

El primero de ellos es Miguel Trauco, lateral izquierdo que llegó la temporada pasada a tienda blanquiazul y que en la Copa del Mundo de Rusia 2018 disputó los tres enfrentamientos de Fase de Grupos. El defensor todavía tiene contrato con los íntimos y su llegada a Matute fue muy criticada por los hinchas de Universitario de Deportes, esto debido a su pasado en tienda merengue.

Miguel Trauco pasará su segundo año en Alianza Lima.

El segundo en cuestión es Pedro Aquino, volante que arribó a mediados del 2026 a Alianza Lima y aún mantiene contrato. Al igual que el 'Genio', el mediocampista estuvo presente en el Mundial con la selección peruana e incluso fue artífice de un remate desde lejos que impactó en el travesaño de Francia, provocando la emoción de todos los aficionados incaicos.

Pedro Aquino en Alianza Lima.

Luego está Luis Advíncula, quien recién se incorporará al plantel blanquiazul en las próximas semanas. El 'Rayo', que acaba de desvincularse de Boca Juniors, fue el lateral titular de la Blanquirroja en la Copa del Mundo y le dará jerarquía a la defensa del plantel dirigido por Pablo Guede. Finalmente, el último mundialista es Paolo Guerrero, quien llegó a marcarle el segundo tanto a Australia en la victoria 2-0 y ahora busca salir campeón de la Liga 1 con los íntimos, a sus 42 años.

Paolo Guerrero se retirará en Alianza Lima.

Vale precisar que Alianza Lima cuenta con otros elementos de la selección peruana como lo son Sergio Peña y Carlos Zambrano, aunque, pese que a estuvieron en las Eliminatorias 2018, no fueron convocados por Ricardo Gareca para el Mundial de Rusia por diferentes motivos.