Williams Riveros y Matías Di Benedetto no aprobaron examen para obtener la nacionalidad peruana

¡Atención! Universitario de Deportes le pidió a Williams Riveros y Matías Di Benedetto que se naturalicen peruanos para que no ocupen plaza de extranjero en la Liga 1 2026, donde hasta el momento tiene seis jugadores foráneos con un límite de siete. Lamentablemente para los merengues, recientemente se notificó que sus dos defensores desaprobaron el examen de nacionalización.

Como sabemos, este será el cuarto año de los dos centrales en el fútbol peruano, desde que llegaron a la 'U' en el 2023, y por ello el club busca volverlos dos ciudadanos más bajo la ley. Sin embargo, la periodista Andrea Closa dio a conocer que los dos tricampeones del balompié nacional reprobaron el primer intento de la prueba y por el momento seguirán significando un cupo de extranjero cada uno.

"Se insertó toda la documentación correspondiente para iniciar el proceso de manera correcta. Se llevó a cabo la rendición del examen, que se puede dar hasta en tres oportunidades, y no tuvieron una nota aprobatoria. Tendrán una segunda oportunidad a fin de mes, el 30 de enero están citados para poder llevar a cabo el examen y, de acuerdo a ello, ver si tienen la nacionalidad. No hay tiempos establecidos, no es que si el 30 pasen el examen el 15 (febrero) sean peruanos", precisó la mencionada comunicadora.

Riveros y Di Benedetto son tricampeones en Universitario.

De esta forma, todavía Williams Riveros y Matías Di Benedetto siguen siendo extranjeros ante la ley y frente al reglamento de la Liga 1, pero todavía tienen una oportunidad de conseguir la nacionalidad peruana. Universitario por ahora tiene a seis foráneos en su plantel y únicamente le queda un puesto para reforzar, aunque todavía no hay información al respecto.

¿Quiénes son los 6 extranjeros de Universitario?

Dejando de lado a Williams Riveros (Paraguay) y Matías Di Benedetto (Argentina), los otros futbolistas extranjeros que tiene la 'U' son: Caín Fara (Argentina), José Carabalí (Ecuador), Héctor Fértoli (Argentina) y Sekou Gassama (Senegal). Si sus dos centrales consiguen la nacionalidad peruana, tendrán tres cupos extra para contratar a jugadores nacidos en otro país.