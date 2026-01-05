Jugador que estuvo varias temporadas en Universitario firmó con Cusco FC para el 2026: "Vamos"

Cusco FC fue uno de los protagonistas en la Liga 1 2025 y se ganó el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para la presente temporada, los 'Guerreros dorados' quieren continuar en ascenso, por ello es importante tener un plantel amplio, con destacados talentos.

Mediante sus redes sociales anunciaron la renovación de José Zevallos. El lateral derecho de 26 años seguirá defendiendo la camiseta del cuadro 'Imperial' por todo el 2026.

"José Zevallos continuará siendo parte de nuestro proyecto, aportando solidez, esfuerzo y compromiso en cada partido. ¡Vamos por más!", señalaron.

José Zevallos seguirá en Cusco FC para la temporada 2026.

¿Quién es José Zevallos y cómo juega?

José Zevallos tiene 26 años y es natural de Ica. Su posición es lateral derecho, pero también puede cumplir el rol de pivote y ocupar el carril izquierdo.

Estuvo en la categoría juvenil de Universitario, incluso formó parte del equipo profesional. En el 2023 fue cedido a Ayacucho FC.

José Zevallos formó parte de Universitario.

En el 2024 dejó los 'Zorros' para firmar con Cuco FC, donde se consolidó como un elemento importante en el sistema del equipo. Prueba de ello es su valor en el mercado, donde alcanzó 250 mil euros, el más alto de su carrera.

Según Transfermarkt, a lo largo de su carrera, Zevallos disputó 126 partidos, anotó tres goles y brindó dos asistencias.