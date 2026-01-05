Jugador que estuvo varias temporadas en Universitario firmó con Cusco FC para el 2026: "Vamos"
Cusco FC anunció mediante sus redes sociales a jugador que pasó por varias temporadas con Universitario de Deportes para la temporada 2026.
Cusco FC fue uno de los protagonistas en la Liga 1 2025 y se ganó el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para la presente temporada, los 'Guerreros dorados' quieren continuar en ascenso, por ello es importante tener un plantel amplio, con destacados talentos.
PUEDES VER: Martín Cauteruccio, ex Sporting Cristal, regresará al Perú para jugar en provincia en este 2026
Mediante sus redes sociales anunciaron la renovación de José Zevallos. El lateral derecho de 26 años seguirá defendiendo la camiseta del cuadro 'Imperial' por todo el 2026.
"José Zevallos continuará siendo parte de nuestro proyecto, aportando solidez, esfuerzo y compromiso en cada partido. ¡Vamos por más!", señalaron.
José Zevallos seguirá en Cusco FC para la temporada 2026.
¿Quién es José Zevallos y cómo juega?
José Zevallos tiene 26 años y es natural de Ica. Su posición es lateral derecho, pero también puede cumplir el rol de pivote y ocupar el carril izquierdo.
Estuvo en la categoría juvenil de Universitario, incluso formó parte del equipo profesional. En el 2023 fue cedido a Ayacucho FC.
José Zevallos formó parte de Universitario.
En el 2024 dejó los 'Zorros' para firmar con Cuco FC, donde se consolidó como un elemento importante en el sistema del equipo. Prueba de ello es su valor en el mercado, donde alcanzó 250 mil euros, el más alto de su carrera.
Según Transfermarkt, a lo largo de su carrera, Zevallos disputó 126 partidos, anotó tres goles y brindó dos asistencias.
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Sonó en Universitario y ahora expresó su alegría de jugar junto a Guerrero en Alianza: "Mi ídolo"
- 2
Se fue sin pena ni gloria de Sporting Cristal y ahora fue presentado en Atlético Grau para 2026: "Tu casa"
- 3
Fue el deseo de Universitario y ahora se luce entrenando con Alianza Lima: "Que empiece lo bueno"
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90