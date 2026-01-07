Michael Hoyos, voceado en la 'U', rompe al mercado fichando por club campeón: "Nuevo refuerzo"

El nombre de Michael Hoyos sonó con fuerza para llegar a Universitario de Deportes tras la salida de Diego Churín. La directiva se encontraba en la búsqueda de su flamante '9' extranjero, pero con el pasar de los días finalmente se descartó su fichaje a tienda crema. Ahora, desde Argentina confirmaron cuál será su futuro de cara al 2026.

Michael Hoyos definió su futuro para la temporada 2026

El periodista César Luis Merlo utilizó sus redes sociales para informar que el extremo derecho le dio el sí a Newell's Old Boys, varias veces campeón de Argentina. Hoyos tendrá vínculo por una temporada en 'La Lepra' tras su reciente salida de Independiente del Valle de Ecuador donde viene de ser campeón de la LigaPro 2025.

"Exclusivo. Michael Hoyos es nuevo refuerzo de Newell's. El futbolista está de viaje a Rosario para hacerse la revisión médica y firmar contrato por un año", indicó el hombre de prensa en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Michael Hoyos será nuevo fichaje de Newell's Old Boys de Argentina

Con 34 años, el centrocampista ofensivo tendrá su quinta experiencia en el fútbol argentino. Antes defendió la camiseta de importantes escuadras como Estudiantes La Plata, Sarmiento, Ramón Santamarina y Boca Juniors.

La campaña de Michael Hoyos en Independiente del Valle el 2025

Durante la última temporada, la exfigura del 'Matagigantes' demostró toda su experiencia profesional al registrar la cantidad de 18 anotaciones y 4 asistencias por la Serie Pro 2025, Copa Ecuador y Copa Conmebol Sudamericana. De hecho, su reciente temporada con el conjunto norteño fue la más sobresaliente, luego de su llegada al club en el 2023.

¿En cuánto se cotiza Michael Hoyos?

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, indica que Michael Hoyos ostenta un actual valor de 300 mil euros en el mercado de pases tras su última etapa en Independiente del Valle. Su máximo valor (1.20 millones de euros) lo obtuvo en el 2023 con el 'Negriazul'.