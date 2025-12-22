Michael Hoyos, jugador en el radar de la 'U', fue despedido de Independiente del Valle: "Se va"

Universitario de Deportes tuvo en su radar al futbolista Michael Hoyos para que sea su flamante refuerzo de la temporada 2026. Todo estaba listo para la incorporación del jugador, pero sorpresivamente manifestó públicamente que no vendrá al Perú para el siguiente año tras culminar la temporada con Independiente del Valle. Tras este hecho que paralizó al país, el club ecuatoriano sorprendió en redes sociales al anunciar su salida inmediata.

Michael Hoyos fue despedido por Independiente del Valle

En horas de la mañana de este lunes 22 de diciembre, Independiente del Valle comunicó a toda su afición la salida del atacante Michael Hoyos tras finalizar su contrato. El jugador afrontó su último compromiso de la temporada y generó mucha polémica al confirmar que no vendrá al Perú para jugar por Universitario de Deportes.

"Se va un profesional con todas las letras. Gracias, Michael Hoyos, por demostrarnos que el compromiso no se negocia. Nos quedamos con los festejos, la garra y tu calidad humana. Tu entrega en cada partido y los goles que nos hicieron soñar quedan grabados en la historia del club. Gracias por tanto y éxitos en tus próximos retos", se lee en la publicación de Independiente del Valle.

(VIDEO: Independiente del Valle)

De esta manera, hay mucha incertidumbre para conocer el futuro del experimentado atacante que ha pasado por un sinfín de clubes. Lo cierto es que, en palabras del mismo jugador, queda totalmente descartada su primera experiencia en el Perú con un club como Universitario de Deportes.

¿En qué clubes jugó Michael Hoyos?

Estudiantes LP (Argentina)

OFI Creta (Grecia)

Estuadiantes de la Plata (Argentina)

Sarmiento (Argentina)

Santamarina (Argentina)

Boca Unidos (Argentina)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Guayaquil City (Ecuador)

Barcelona SC (Ecuador)

LDU (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador)

Valor de mercado de Michael Hoyos

Según el portal "Transfermarkt", Michael Hoyos tiene un valor de mercado de 300 mil euros a sus 34 años de edad. El atacante de nacionalidad estadounidense y argentina tuvo su mejor versión en la temporada 2023 al registrar un valor de 1.20 millones de euros.