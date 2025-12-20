Figura brasileña expresó su deseo por jugar en Universitario el 2026: "Le gustaría"

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes de Sudamérica por la historia que posee y los trofeos que han venido ganando durante estos últimos 3 años. Es por eso que, desde Ecuador, un jugador brasileño tiene el deseo de jugar en el cuadro crema tras un fallido traspaso cuando iba a reemplazar a Rodrigo Ureña. Estamos hablando de Leonai Souza.

Futbolista brasileño desea jugar en Universitario de cara a la Liga 1 2026

Según informó Gustavo Peralta en su programa 'Pepas de la PM', existe en el universo un futbolista brasileño que tiene muchas ganas de vestir la camiseta de Universitario de cara al 2026.

Este jugador es Leonai Souza, quien actualmente pertenece a Barcelona SC y estuvo muy cerca de unirse al cuadro merengue en la temporada 2025 tras la salida de Rodrigo Ureña.

Leonai Souza, volante brasileño, desea jugar en Universitario.

"Ayer conversé con su representante, que es uruguayo, y la frase exacta fue: 'A Leonai Souza le encantaría ir a la U, se quedó con la espina de no llegar, pero nadie de la U nos ha llamado. Si la U nos llamara, nosotros vamos encantados'", afirmó el comunicador.

Lo que explica Peralta es que el representante del futbolista brasileño se quedó con las ganas de disputar el fútbol peruano con la camiseta de Universitario de Deportes y que si lo llaman de cara al 2026 está dispuesto a dejar su actual club, Barcelona SC, por el cuadro crema.

¿Quién es Leonai Souza, futbolista brasileño que desea jugar en Universitario?

Leonai Souza de Almeida nació el 28 de abril de 1995 en Pontal, Brasil y es un futbolista que se desempeña como centrocampista. Su trayectoria profesional es un testimonio de perseverancia y dedicación, ya que, a diferencia de muchos jugadores, Leonai no tuvo una formación convencional en el fútbol.

En el año 2022, el jugador brasileño dio un paso importante en su carrera al unirse al Barcelona SC de Ecuador. Desde su llegada, se ha convertido en una pieza clave en el mediocampo del equipo, aportando tanto en labores defensivas como en las ofensivas.

A pesar de no haber logrado ganar una copa nacional, su compromiso y entrega en el campo le han valido el respeto de la afición y de sus compañeros hasta el presente año 2025.