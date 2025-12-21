Universitario avanza para firmar a destacado atacante pretendido en Colombia: "Detalles"

Universitario de Deportes se mueve en el mercado de pases para poder mejorar su plantel con el fin de consagrarse tetracampeón de la Liga 1 y destacar en la Copa Libertadores. La escuadra merengue apunta a poder realizar grandes fichajes y mantener a sus principales figuras. En esa línea, se conoció que la directiva está cerca de poder asegurar el contrato de un cotizado atacante.

Líbero conoció, a través de su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario está cerca de concretar un acuerdo con un destacado atacante. Se trata de José Rivera, quien tuvo una temporada 2025 sobresaliente, pese a no contar con muchos minutos en el terreno de juego.

En ese contexto, en las últimas semanas trascendió que el ‘Tunche’ recibió ofertas de distintos clubes, entre ellos varios equipos de Colombia que incluso sondearon al futbolista con la intención de ficharlo. Sin embargo, se supo que la ‘U’ no tiene la intención de desprenderse de uno de sus jugadores más importantes y ya avanza en las negociaciones para su renovación.

José Rivera está próximo a renovar con Universitario tras su gran temporada.

Bajo esa línea, la directiva de Universitario se encuentra a solo detalles de llegar a un acuerdo con el delantero y extender su vínculo con la institución, el cual finaliza a fines de la temporada 2026.

José Rivera y su gran temporada en Universitario

El ‘Tunche’ Rivera fue utilizado como una pieza de recambio en el plantel de Universitario; no obstante, a pesar de no sumar una gran cantidad de minutos, logró consolidarse como el segundo máximo goleador del equipo. En total, disputó 37 partidos y anotó 12 goles, una clara muestra de su buen nivel, que incluso le permitió ser considerado para la selección peruana.

¿En cuánto está cotizado José Rivera?

Durante las últimas temporadas, José Rivera ha logrado incrementar su cotización en el mercado, debido a su gran rendimiento. Actualmente, el 'Tunche' está valorizado en 800 mil euros, la cifra más alta de su carrera, según el portal internacional Transfermarkt.