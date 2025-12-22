Campeón con Universitario dejó rotundo mensaje tras fichar por rival de Liga 1: "Club con..."

El mercado de fichajes de la Liga 1 viene dejando grandes novedades con todos lo equipos buscando armar un plantel de gran nivel. En esa línea, una figura que levantó el título nacional con Universitario sorprendió al fichar por un clásico rival de los cremas para el 2026 y dejar un impactante mensaje tras su salida del club.

Campeón con Universitario dejó rotundo mensaje tras fichar por rival de Liga 1

Universitario busca definir su plantel para la siguiente temporada y uno de los jugadores que no fue considerado es Gustavo Dulanto. El defensor acaba de ser cedido a Sport Boys, pese a que le queda solo un año de contrato.

Tras esta decisión, Dulanto no dudó en pronunciarse en sus redes sociales y, lejos de criticar a la institución crema, reveló su gran emoción por haber firmado contrato con la 'Misilera', uno de los clubes más importantes del fútbol peruano. El defensor aprovechó para agradecer a la directiva por la confianza brindada y señaló que siempre quiso llegar al cuadro chalaco.

Gustavo Dulanto se pronunció tras dejar Universitario y firmar por Sport Boys.

"Feliz de llegar a un Club con mucha historia y tradición. Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado ya que siempre fui al Callao, veía a la gente amar y defender a su querido Boys. Agradecer a los directivos por confiar en mi persona y también a los hinchas del Boys por los mensajes de buena vibra que me están enviando", señaló el destacado jugador.

De igual manera, Gustavo Dulanto reveló sus expectativas para la próxima temporada, señalando que el gran objetivo es poder llegar a un torneo internacional con Sport Boys.

"Espero y ansió que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece. Chimpun Callao", finalizó el defensa en su pronunciamiento.

Gustavo Dulanto y su paso por Universitario

Gustavo Dulanto llegó a las filas de Universitario a mediados de la temporada 2024, donde tenía la obligación de poder competir por un puesto en el once titular. No obstante, nunca logró consolidarse, aunque terminó levantando el título de la Liga 1 en ese año.

No obstante, su corta participación conllevó a que terminara saliendo del equipo luego del Torneo Apertura 2025. En la 'U', Dulanto solo pudo jugar 13 partidos, donde brindó una asistencia.