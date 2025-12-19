Ex Universitario llegó a un acuerdo y jugará en Sporting Cristal por todo el 2026: "Goleador"

Tras finalizar la temporada 2025, Sporting Cristal fue muy criticado por la poca efectividad de sus delanteros, tanto en la Liga 1 Perú como en Copa Libertadores. En ese sentido, la directiva de la institución rimense hizo oficial el fichaje de un veterano delantero para afrontar los retos que vendrán en el 2026.

¿A quién ficho Sporting Cristal?

La lista de jugadores que terminaban contrato con el club celeste era muy larga. Es por ello que el técnico Paulo Autuori y los directivos se juntaron para analizar qué futbolistas deberían seguir en La Florida. Tras esa reunión, finalmente se decidió que Irven Ávila continuará un año más con el equipo bajopontino.

"¡A seguir haciendo historia, Cholito! Irven Ávila renovó su contrato y jugará en Sporting Cristal durante la temporada 2026. ¡A darlo todo, goleador", se lee en la publicación que hicieron los 'Cerveceros' en sus redes sociales.

Si bien el ataque fue uno de los mayores problemas de los 'celestes', el atacante de 35 tuvo un gran 2025 e hizo historia al convertirse en el tercer máximo goleador del club. El también llamado 'Killer' llegó a los 140 goles, superando a otro histórico como Luis Alberto Bonnet (139) y quedando detrás de leyendas como Alberto Gallardo (148) y Jorge Soto (175).

Irven Ávila y su paso por Universitario de Deportes

Si bien Irven Ávila ha dicho en más de una ocasión que es hincha de Sporting Cristal y se identifica con los colores, vale recordar que tuvo un paso corto y poco relevante por Universitario de Deportes, club en el que se formó y con el que debutó profesionalmente en 2008 siendo aún muy joven.

Durante esa etapa en la 'U', el 'Cholito' disputó pocos partidos, sin lograr continuidad ni destacar en lo estadístico, por lo que al poco tiempo se alejó de los merengues en busca de mayores oportunidades. Su salida le permitió relanzar su carrera en otros clubes, especialmente en Sport Huancayo y Sporting Cristal, donde sí alcanzó regularidad, protagonismo y un notable rendimiento goleador, convirtiéndose con los años en uno de los delanteros más importantes del fútbol peruano.