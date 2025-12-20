Fue campeón con Sporting Cristal y dejó fuerte mensaje tras no renovar contrato: "Fue difícil..."

Siempre es triste despedirse de un club donde jugaste muchos años, pero las cosas pasan por algo. Hace poco Sporting Cristal hizo oficial su salida y el futbolista al poco tiempo fue anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima. Después de unos días, por fin llegó su mensaje de despedida. Parece que no quedó del todo contento, pues en los últimos años no le salieron las cosas bien.

Este es el caso de Alejandro Duarte, que fue presentado como nuevo refuerzo blanquiazul en reemplazo de Ángelo Campos. El arquero de 31 años llega con una irregularidad notable, pues no ha sido titular y se viene hablando de que contratarlo por tres temporadas es algo excesivo. Lo cierto es que ya está mentalizado en la temporada 2026, pero antes se despidió de los celestes.

"Siempre recordaré con alegría y cariño mi paso por Cristal, sobre todo las primeras 2 temporadas. Después de la lesión y como cambió todo, fue difícil disfrutar el día a día pero ayuda mucho la calidad de gente que trabaja en este lindo club. Les voy a desear siempre lo mejor. Gracias también al hincha, por el cariño que siempre me hizo sentir en los estadios y en la calle. Fue un gusto Sporting Cristal", escribió Alejandro Duarte en su cuenta de Instagram.

Alejandro Duarte se despide de Sporting Cristal / Vía: Instagram

Los números de Alejandro Duarte

En esta temporada 2025 que viene de finalizar solo pudo atajar en dos partidos: UTC y Ayacucho. Después se mantuvo en el banco de suplentes. Sus mejores años (2021 y 2022) quedaron en el olvido, pese a ganar la Copa Bicentenario en 2021. El futbolista sufrió una dura lesión que hizo que no vuelva a estar al 100%.

La lesión de Alejandro Duarte

En la Tarde Celeste 2023, el arquero sufrió una fractura de clavícula y tuvo que ser intervenido quirurjicamente. Lo que aparentemente iba a durar dos meses, se extendió a seis meses el tiempo de recuperación. Esta ausencia lo llevó a ser suplente y hasta tuvo un paso por el fútbol de Costa Rica, pero no tuvo mucho éxito y terminó volviendo al Perú.