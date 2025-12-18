Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas, rumores y renovaciones para buscar el título nacional

Sporting Cristal tiene el firme objetivo de ser campeón de la Liga 1 2026 bajo la dirección de Paulo Autuori. Por si fuera poco, tiene la obligación de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sabiendo que tendrá que pelear ante duros rivales en el arranque de temporada. Es por ello, que la directiva ya trabaja en los refuerzos para potenciar al elenco del Rímac en vías de lograr su cometido. Revisa al detalles los fichajes, salidas, rumores y renovaciones que se van dando en tienda 'bajopontina'.

Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas, rumores y renovaciones

Revisa la lista actualizada de los jugadores de Sporting Cristal que reforzarán al plantel celeste para la temporada 2026. Asimismo, conoce al detalle los futbolistas que culminaron contrato y no seguirán en tienda celeste:

Gabriel Santana, el primer fichaje de Sporting Cristal

Luego de varios rumores, se confirmó el primer fichaje de Sporting Cristal para la temporada 2026. Se trata del mediocampista ofensivo Gabriel Santana, quien proviene de Mirassol de Brasil y que sumó minutos en uno de los elencos que fue revelación en el Brasileirao 2025.

Ahora, se incorpora a tienda celeste con el afán de aportar toda su experiencia a los 35 años de edad. Un jugador que promete imponer su fútbol en el mediocampo, sabiendo que se requiere mayor jerarquía para afrontar cada uno de los torneos que tiene por delante.

Bajas confirmadas en Sporting Cristal

De momento, estos son los jugadores que Sporting Cristal ha despedido en sus redes sociales. El cuadro celeste hizo oficial sus primeras salidas, sabiendo que vendrán nuevos nombres en busca del gran objetivo que es pelear la Liga 1 y Copa Libertadores 2026:

Alejandro Duarte - Arquero

Nicolás Pasquini - Lateral

Fernando Pacheco - Extremo

Jhilmar Lora - Lateral

Sporting Cristal mantiene a Paulo Autuori como DT

Pese a todas las informaciones que anunciaban que Paulo Autuori era duda en cuanto a su continuidad al mando de Sporting Cristal, finalmente la directiva hará respetar su contrato y dejarán que labore de cara a la temporada 2026. El estratega brasileño quiere resarcir lo vivido en el 2025, en el que no aceptará más falencias en el rendimiento de su equipo.

Felipe Vizeu seguirá en Sporting Cristal

Dado el nivel mostrado con Sporting Cristal, hinchas lanzaron una ola de críticas por la estadía de Felipe Vizeu en tienda celeste. Sin embargo, es oficial que el delantero brasileño se quedará a cumplir su contrato con los celestes, sabiendo que debe trabajar arduamente en su afán de ser el '9' que tanto desea la afición.

El mismo director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, confirmó públicamente que el nivel de Felipe Vizeu no pudo ser del todo óptimo por lesiones que vivió en el cierre del año. Dicho ello, confía en las capacidades del artillero para que potencie su juego en la pretemporada.