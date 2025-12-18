- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas, rumores y renovaciones para buscar el título nacional
Conoce los fichajes de Sporting Cristal con miras a la temporada 2026. El equipo de Paulo Autuori tendrá una reestructuración radical con altas, bajas y renovaciones.
Sporting Cristal tiene el firme objetivo de ser campeón de la Liga 1 2026 bajo la dirección de Paulo Autuori. Por si fuera poco, tiene la obligación de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sabiendo que tendrá que pelear ante duros rivales en el arranque de temporada. Es por ello, que la directiva ya trabaja en los refuerzos para potenciar al elenco del Rímac en vías de lograr su cometido. Revisa al detalles los fichajes, salidas, rumores y renovaciones que se van dando en tienda 'bajopontina'.
Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas, rumores y renovaciones
Revisa la lista actualizada de los jugadores de Sporting Cristal que reforzarán al plantel celeste para la temporada 2026. Asimismo, conoce al detalle los futbolistas que culminaron contrato y no seguirán en tienda celeste:
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gabriel Santana (Mediocampista - Proviene de Mirassol)
|Nicolás Pasquini (Lateral)
|Rafael Lutiger (Defensa)
|Luis Advíncula (Lateral)
|Alejandro Duarte (Arquero)
|Irven Ávila (Delantero)
|Guillermo Enrique (Lateral)
|Jhilmar Lora (Lateral)
|Leandro Sosa (Lateral)
|José Sagredo (Defensa)
|Fernando Pacheco (Extremo)
|Mateo Puerta (Lateral)
|Axel Cabellos (Lateral)
|Gabriel Alfaro (Lateral)
|Gilmar Paredes (Lateral)
|Matías Córdova (Arquero)
Gabriel Santana, el primer fichaje de Sporting Cristal
Luego de varios rumores, se confirmó el primer fichaje de Sporting Cristal para la temporada 2026. Se trata del mediocampista ofensivo Gabriel Santana, quien proviene de Mirassol de Brasil y que sumó minutos en uno de los elencos que fue revelación en el Brasileirao 2025.
Ahora, se incorpora a tienda celeste con el afán de aportar toda su experiencia a los 35 años de edad. Un jugador que promete imponer su fútbol en el mediocampo, sabiendo que se requiere mayor jerarquía para afrontar cada uno de los torneos que tiene por delante.
Bajas confirmadas en Sporting Cristal
De momento, estos son los jugadores que Sporting Cristal ha despedido en sus redes sociales. El cuadro celeste hizo oficial sus primeras salidas, sabiendo que vendrán nuevos nombres en busca del gran objetivo que es pelear la Liga 1 y Copa Libertadores 2026:
- Alejandro Duarte - Arquero
- Nicolás Pasquini - Lateral
- Fernando Pacheco - Extremo
- Jhilmar Lora - Lateral
Sporting Cristal mantiene a Paulo Autuori como DT
Pese a todas las informaciones que anunciaban que Paulo Autuori era duda en cuanto a su continuidad al mando de Sporting Cristal, finalmente la directiva hará respetar su contrato y dejarán que labore de cara a la temporada 2026. El estratega brasileño quiere resarcir lo vivido en el 2025, en el que no aceptará más falencias en el rendimiento de su equipo.
Felipe Vizeu seguirá en Sporting Cristal
Dado el nivel mostrado con Sporting Cristal, hinchas lanzaron una ola de críticas por la estadía de Felipe Vizeu en tienda celeste. Sin embargo, es oficial que el delantero brasileño se quedará a cumplir su contrato con los celestes, sabiendo que debe trabajar arduamente en su afán de ser el '9' que tanto desea la afición.
El mismo director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, confirmó públicamente que el nivel de Felipe Vizeu no pudo ser del todo óptimo por lesiones que vivió en el cierre del año. Dicho ello, confía en las capacidades del artillero para que potencie su juego en la pretemporada.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90