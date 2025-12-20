Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima en la final y se coronó campeón nacional

Sporting Cristal finalizó la temporada 2025 con el sabor amargo de haberse quedado como Perú 3 tras su discreto despeño en la Liga 1, un resultado que generó muchas críticas. Mientras tanto, las divisiones menores de la escuadra rímense siguen destacando de gran manera y la Sub-18 se coronó campeón nacional ante Alianza Lima.

En esta ocasión, el protagonismo fue para la categoría Sub-18 de Sporting Cristal, que se midió ante Alianza Lima en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Juvenil de la división y se impuso con un contundente 3-0. En el duelo de ida, ambos equipos habían igualado sin goles, por lo que el título se definía en el encuentro disputado en las instalaciones de La Florida.

El conjunto bajopontino contó con la presencia de Maxloren Castro como ‘refuerzo’ y el juvenil no decepcionó, siendo una de las figuras del compromiso. Desde el inicio, Sporting Cristal mostró un mejor funcionamiento, aunque recién pudo abrir el marcador a los 34 minutos gracias al tanto de Lionel Herrera.

Tras el gol, Alianza Lima adelantó sus líneas en busca del descuento, pero se topó con una destacada actuación del arquero César Bautista, quien evitó hasta en tres ocasiones claras la caída de su arco. Ya en la segunda mitad, con los blanquiazules volcados al ataque, Cristal aprovechó los espacios y sentenció el resultado con las anotaciones de Fabio Quiroz (83’) y Josemaría Mellán (88’).

Sporting Cristal se coronó campeón del Torneo Sub-18 ante Alianza Lima.

Con el pitazo final, el elenco rimense celebró por todo lo alto la obtención del título nacional, coronando una gran temporada. Cabe recordar que alcanzaron esta instancia tras ganar el Torneo Apertura y también disputar la final del Clausura.

Sporting Cristal disputará la Copa Libertadores Sub-20

Asimismo, cabe señalar que al haberse coronado campeones del Torneo Sub-18, la escuadra rimense se quedó con el boleto para disputar la Copa Libertadores Sub-20 2026. Por otro lado, al haber llegado a la final también lograron el ascenso a la Liga 3, tras no tener participación en este año.