Fue figura en Sporting Cristal y ahora dejó contundente crítica tras no renovar: "La pasé muy mal"

Sporting Cristal anunció varias salidas tras el final de la temporada con el propósito de iniciar un proceso de reestructuración para el 2026, donde tienen la obligación de obtener el título de la Liga 1 tras sumar 5 años sin títulos. En ese panorama, una de las figuras que salió del club rompió sus silenció y dejó una impactante crítica contra el club.

Fue figura en Sporting Cristal y ahora dejó contundente crítica tras no renovar

El conjunto comandado por Paulo Autori inició un proceso de purga tras no haber conseguido el cupo de Perú 2 y una de los jugadores que no renovó contrato fue Alejandro Duarte, quien ahora fue anunciado como nuevo arquero de Alianza Lima, uno de los rivales directos en la siguiente temporada.

El golero brindó una entrevista con 'DSports Perú', donde fue consultado por los motivos que conllevaron a su salida de Cristal. Ante ello, Duarte no dudó en revelar que estuvo buscando su marcha hace tiempo, presentando ofertas al club que fueron negadas. En esa línea, reveló el duro momento que vivió en el club tras ser borrado del arco.

Video: DSports Perú

"Presenté hasta en 3 oportunidades propuestas a Sporting Cristal y una de ellas dejaban beneficios económicos para el club. Ellos decidieron no darme la salida, fueron decisiones que me costó entender. La pasé muy mal en el día a día porque quería volver a tapar. La relación con el club se desgastó y ya no estábamos en la misma sintonía", señaló el guardameta.

De igual forma, el guardameta nacional recordó la charla que sostuvo con el entonces técnico Tiago Nunes, cuando le confirmó que no volvería a atajar como titular tras haberse lesionado.

"Han pasado muchas cosas desde mi lesión, nunca salí a hablar porque considerado que cuando estás en una institución debes defenderla. Me lesiono y cuando me recupero, Tiago (Nunes) me dijo que lamentablemente el torneo lo empezó Renato Solís y él lo iba a terminar", enfatizó.

Alejandro Duarte firmó por Alianza Lima

Alianza Lima anunció en los últimos días el fichaje de Alejandro Duarte, quien se suma al cuadro victoriano para darle competencia a Guillermo Viscarra en el arco. Duarte tendrá la oportunidad de seguir en un club importante del fútbol peruano en busca de recuperar su mejor rendimiento. El portero estará vinculado con los blanquiazules hasta finales de la temporada 2028, según reveló el periodista José Varela.