Sporting Cristal firmó a futbolista que Alianza Lima buscaba para el 2026: "Nuestro..."

La Liga 1 2025 terminó y los diversos equipos como Sporting Cristal ya planifican lo que será la temporada 2026 en la que buscarán revertir la situación de los últimos años. En ese contexto, se conoció que firmaron a un importante futbolista que Alianza Lima quiso tenerlo en sus filas.

Cabe mencionar que las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron en el fútbol peruano donde ya se vienen dando algunos movimientos. El elenco celeste no quiere quedarse atrás e inició con el armado de su plantel del próximo año, sorprendiendo a los hinchas y usuarios en general.

Sporting Cristal se enfoca en la temporada 2026

“¡A seguir defendiendo la Celeste con PaSCión! Nuestro canterano Rafael Lutiger renovó su contrato con Sporting Cristal por 3 años. ¡Éxitos, Rafa!”, indicó el club rimense en una de sus recientes publicaciones vía redes sociales, confirmando así a una pieza clave en la defensa.

Cabe mencionar que Alianza Lima tuvo en carpeta al defensor peruano con el objetivo de fortalecer la primera línea, pues vieron las grandes cualidades, no solo defensivas, sino también pensando en el gol, del mencionado jugador. Con esta oficialización, el club del Rímac puso fin a todos los rumores de una posible salida.

La publicación de Sporting Cristal sobre Rafael Lutiger

La noticia se da en medio de las salidas que Sporting Cristal fue anunciando durante los últimos días, pensando en una reestructuración del equipo luego de los malos resultados obtenidos en el campeonato local y a nivel internacional.

Rafael Lutiger: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rafael Lutiger tiene un valor en el mercado actual de 500 mil €.