Jefferson Farfán habló sin filtros y cuestionó a los directivos de Alianza Lima: "No me..."

Alianza Lima cerró de mala manera la temporada 2025, ya que, pese a mostrar un rendimiento destacado en el plano internacional, no logró sostener esa regularidad en el torneo local, finalizando como Perú 4 para la Copa Libertadores. Tras ese desenlace, uno de sus máximos ídolos, Jefferson Farfán, sorprendió al romper su silencio y lanzar duras críticas contra la directiva blanquiazul.

Jefferson Farfán cuestionó a los directivos de Alianza Lima

Durante una entrevista con el programa 'Qué tal cancha', Jefferson Farfán compartió su profundo malestar por como se están llevando el manejo de Alianza Lima, al que siempre anda pendiente ya que es hinca confeso.

En esa línea, la 'Foquita' señaló que aunque por el momento está un poco alejado, no puede ocultar su profundo malestar por las decisiones que está tomando la directiva en los últimos años. No obstante, señaló que se ha mejorado levemente tras el ingreso de Franco Navarro como gerente deportivo.

"Trato de mantenerme un poco alejado porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco (Navarro), pero cuando me fui no me gustó la situación. Podría opinar y posiblemente me escucharían, aunque en ocasiones que he manifestado mi punto de vista, creo que no me han prestado atención. Ahí están los resultados", expresó el retirado futbolista.

De igual manera, el '10 de la calle' recordó como le dieron salida a varios jugadores luego de haber logrado el bicampeonato en el 2022, dejando en claro su gran disconformidad por haber roto la unión de un grupo unido.

"Cuando me fui en el segundo año, resultó muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón dejara fuera a seis o siete jugadores. El grupo ya estaba formado y existía una unión. Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, y al colombiano Arley Rodríguez, que estaba en buen momento. Había un grupo muy bueno, un equipo campeón no se toca", señaló.

Jefferson Farfán destacó a Universitario tras el tricampeonato

Por otro parte, Farfán sorprendió al elogiar el gran rendimiento que ha venido sosteniendo Universitario y utilizó de ejemplo al cuadro crema para resaltar la gran unión que existe en un plantel que convive por varios años. "Ahí se ve lo que está pasando en la ‘U’. Los resultados lo dicen solos", sentenció.