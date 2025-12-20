Hernán Barcos y su inesperado futuro lejos de la Liga 1 tras importante oferta del extranjero

Los hinchas de Alianza Lima han ido poco a poco despidiendo a Hernán Barcos, pues ya no había más chances de que pueda renovar su contrato con la blanquiazul. El delantero tenía que pensar en su futuro y fue así como prácticamente daban por hecho su fichaje por Cajamarca FC, club que acaba de ascender a la Liga 1 y disputará la temporada 2026.

Se sabe que Hernán Barcos es un hombre de palabra y habría aceptado la oferta del club cajamarquino, pero sin saber que desde Uruguay terminaría recibiendo una interesante oferta. Parece que este club rompería el 'chanchito', con tal de tener al ex Alianza Lima. De todas maneras, es un poco extraño que en Cajamarca FC aún no anuncien su fichaje de manera oficial.

"Wanderes esta intentando cerrar al "Pirata" Hernan Barcos como referente de ataque. El delantero argentino tiene 41 años, viene de jugar 47 partidos y convirtió 15 goles en Alianza Lima", reveló el periodista Gonzalo Ronchi. El equipo uruguayo pasa por un mal momento, viene de salvarse de la baja y quieren a Hernán Barcos como uno de sus referentes en ataque.

Hernán Barcos tiene una oferta del fútbol de Uuruguay / Fuente: Gonzalo Ronchi

¿Hernán Barcos se ira a jugar a Uruguay?

La verdad es muy poco probable, pues ya tiene una vida establecida aquí en Perú y hasta un restaurante tiene. Su deseo era jugar todo el 2026 y retirarse. Al menos Cajamarca no está lejos, a comparación si saldría en el extranjero. Lo normal es que cumpla su promesa con Cajamarca FC y termine descartando la oferta de Santiago Wanderes.

Los números de Hernán Barcos en 2025

A pesar de ser uno de los goleadores de Alianza Lima en la temporada, no logró que le ofrecieran la opción de renovar. El delantero anotó 15 goles y 5 asistencias en la temporada. A pesar de su edad, el club que lo tenga en sus filas tendrá mucha suerte. Hernán Barcos ha demostrado ser una gran persona dentro y fuera de la cancha.