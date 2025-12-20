Noriega impacta con rotunda opinión de Hernán Barcos tras su salida de Alianza: "Tuvo mucho..."

Alianza Lima está enfocado en poder mejorar su rendimiento en la próxima temporada y superar el sabor amargo de haber terminado como Perú 4 para la Copa Libertadores 2026. Una de las primeras medidas que se tomó fue la salida de Hernán Barcos, una decisión que generó mucha polémica entre los hinchas. Ahora, Erick Noriega se pronunció y dejó una impactante opinión sobre la salida del 'Pirata'.

Erick Noriega opinó sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Erick Noriega fue uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima hasta su salida a mitad de temporada rumbo a Gremio. En ese contexto, durante una entrevista con 'L1 Radio', le consultaron sobre los rumores que señalaban que Hernán Barcos fue clave en esa operación.

Al respecto, el 'Samurái' no dudó en confirmar que, efectivamente, el ‘Pirata’ cumplió un rol determinante para que pudiera dar el salto al fútbol brasileño. "Hernán Barcos tuvo mucho que ver con mi pase a Gremio. Hablaron con él para saber cómo era yo como persona, obviamente ya me habían visto jugar en contra y en otros partidos. Él me ayudó muchísimo y me aconsejó mucho sobre el club y la ciudad".

Asimismo, Noriega lamentó la salida de Barcos de la escuadra victoriana y señaló que pese a todo siempre será considerado como un ídolo y símbolo especial para el club, un legado que continuará en los próximo años.

Video: L1 MAX

"Obviamente que me entristeció que se fuera de Alianza, para mi es ídolo en Alianza. Son cosas del fútbol que a veces pasan, él es un símbolo en el club y estoy seguro que eso va a seguir", expresó el jugador.

Recordemos que la salida de Hernán Barcos se debió en su mayoría por la avanzada edad del jugador, quien pese a ser fundamental con sus goles, competía el puesto otro veterano delantero como Paolo Guerrero. Por ello, Alianza Lima decidió darle salida a uno de los dos y poder reducir su promedio de edad en el equipo.

¿En qué equipo jugará Hernán Barcos en 2026?

Durante los últimos días, 'Teledeportes' informó que Hernán Barcos tiene todo acordado para poder convertirse en nuevo jugador de FC Cajamarca para la Liga 1 2026. El cuadro debutante busca asegurar los goles y reforzarse de la mejor manera. Por el momento, el 'Pirata' aún no ha sido anunciado, pero se espera que la oficialización se de en los próximos días.