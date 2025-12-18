Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026: fecha y dónde ver

0
Alianza Lima ya conoce su rival para la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Revisa la fecha y canales para ver el partido contra 2 de Mayo Paraguay.

Jesús Yupanqui
El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizó este jueves y la suerte determinó el rival de Alianza Lima en la Fase 1 del certamen continental. Por su ubicación en el ranking, los blanquiazules estuvieron en el bolillero 1. El club 2 de Mayo de Paraguay es el primer rival a vencer en busca de meterse a la siguiente etapa.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

Si bien la Conmebol aún no confirmó la fecha que se realizará la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay, según calendario que compartió el ente sudamericano, los partidos de la fase 1 se realizarán entre 4 y 11 de febrero.

Copa Libertadores 2026

Llaves definidas de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El primer partido de los blanquiazules contra 'El Gallo Norteño' se disputará en suelo guaraní, mientras que la vuelta se jugará en Matute. El club ganador de esta serie avanzará a la segunda fase donde se medirá ante Sporting Cristal.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

Los partidos de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 serán transmitidos por ESPN y Disney Plus.

Alianza Lima busca clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Como en el 2025, Alianza Lima quiere repetir la gesta y acceder desde la Fase 1 hasta la zona de grupos de la Copa Libertadores.

Por ese motivo, el cuadro blanquiazul decidió realizar importantes cambios en su plantel. Gorosito dejó el cargo de DT y Pablo Guede fue elegido como el nuevo estratega íntimo.

"No vamos a dejar de competir en la Copa Libertadores con uñas y dientes, y vamos a hacer lo que sea porque somos Alianza. Tenemos la responsabilidad de no regalar nada en ese sentido. Si estamos bien preparados, vamos a competir en todos los ámbitos, sabiendo que salir campeón es la prioridad", expresó Guede en su presentación como entrenador de Alianza.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

