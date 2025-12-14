¿Qué debe pasar para que Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrenten en Copa Libertadores?

Sporting Cristal perdió ante Cusco FC en los playoffs de la Liga 1 y quedó como Perú 3 para la Copa Libertadores 2026, por lo que disputará la Fase 2 y deberá atravesar dos rondas preliminares si quiere acceder a la tradicional Fase de Grupos de la competición. En ese aspecto, Alianza Lima también se encuentra en etapas previas y ambos podrían verse las caras, eliminándose entre sí.

Resulta que, los blanquiazules deben pasar la Fase 1 y así acceder a la 2, donde no pueden enfrentarse al elenco celeste debido a que ambos forman parte del Bombo 2, claro, en caso los dirigidos por Pablo Guede clasifiquen a esta instancia. Recién en la Fase 3 es que ambos podrían protagonizar uno de los clásicos del fútbol peruano.

Alianza Lima volverá a ser Perú 4.

Y es que en la última ronda antes de acceder a la Fase de Grupos, el sorteo podría poner a Alianza Lima frente a Sporting Cristal para que choquen en partidos de ida y vuelta, donde únicamente uno seguirá en la Copa Libertadores y el perdedor se quedará con el premio consuelo de la Copa Sudamericana.

Este 2025 los blanquiazules iniciaron desde la Fase 1 y vencieron a Nacional, luego Boca Juniors en Fase 2, y Deportes Iquique en Fase 3, logrando toda una hazaña. Por su parte, Melgar fue el que clasificó como Perú 3 y terminó accediendo a la Copa Sudamericana tras caer con Cerro Porteño precisamente en la tercera etapa. No hubo duelo de peruanos.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre desde las 11.00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y acá tanto Alianza Lima como Sporting Cristal conocerán a sus respectivos rivales.