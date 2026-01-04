Ex Alianza Lima brilla en el extranjero y es el goleador de su equipo con ocho goles

Llegó como uno de los refuerzos sorpresas de Alianza Lima, pero terminó decepcionando porque se fue del club blanquiazul sin anotar ningún gol. Si bien esto pasó en la temporada 2019, el futbolista parece que siempre tendrá presente su paso por Matute. Después de pasar por varios equipos de la Liga 1, el delantero le tocó su momento de brillar lejos del Perú.

Se trata de Adrián Ugarriza, delantero de 29 años que hoy milita en el club Hapoel Kiryat Shmona de la primera división de Israel. Hoy nuevamente volvió a ser noticia, pues anotó en la derrota de su equipo. Con este gol, llegó a las 8 anotaciones en la temporada y así se consolida como uno de los mejores jugadores del club israelí.

Ahora mismo es uno de los mejores extranjeros que tiene la Selección Peruana en el extranjero. A pesar de las críticas en su contra, Manuel Barreto, actual DT de Perú, lo convocó para la fecha FIFA que se jugó en Rusia. Si bien con su equipo no pelea los primeros puestos de su liga, con los goles que tiene puede ser contratado por unos de los líderes para la próxima temporada.

¿Cuánto vale Adrián Ugarriza?

El delantero peruano, según Transfermarkt, tiene un valor de 350 mil euros. Ni bien termine la temporada su valor podría incrementar, pero ahora tiene un precio accsesible para ser comprado por cualquier equipo. Con su club Ironi Kiryat Shmona tiene contrato hasta mediados del 2027.