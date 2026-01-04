0

Ex Alianza Lima brilla en el extranjero y es el goleador de su equipo con ocho goles

El futbolista peruano, con pasado blanquiazul, sigue dando de que hablar en el extranjero y volvió a anotar con su equipo.

Fabian Vega
Ex Alianza Lima está brillando en el extranjero
Ex Alianza Lima está brillando en el extranjero
COMPARTIR

Llegó como uno de los refuerzos sorpresas de Alianza Lima, pero terminó decepcionando porque se fue del club blanquiazul sin anotar ningún gol. Si bien esto pasó en la temporada 2019, el futbolista parece que siempre tendrá presente su paso por Matute. Después de pasar por varios equipos de la Liga 1, el delantero le tocó su momento de brillar lejos del Perú.

Alianza Lima quiso fichar a futbolista internacional en este mercado de pases 2026.

PUEDES VER: Decidió no llegar a Alianza Lima este 2026 y ahora fue anunciado por club que jugará Sudamericana

Se trata de Adrián Ugarriza, delantero de 29 años que hoy milita en el club Hapoel Kiryat Shmona de la primera división de Israel. Hoy nuevamente volvió a ser noticia, pues anotó en la derrota de su equipo. Con este gol, llegó a las 8 anotaciones en la temporada y así se consolida como uno de los mejores jugadores del club israelí.

Ahora mismo es uno de los mejores extranjeros que tiene la Selección Peruana en el extranjero. A pesar de las críticas en su contra, Manuel Barreto, actual DT de Perú, lo convocó para la fecha FIFA que se jugó en Rusia. Si bien con su equipo no pelea los primeros puestos de su liga, con los goles que tiene puede ser contratado por unos de los líderes para la próxima temporada.

¿Cuánto vale Adrián Ugarriza?

El delantero peruano, según Transfermarkt, tiene un valor de 350 mil euros. Ni bien termine la temporada su valor podría incrementar, pero ahora tiene un precio accsesible para ser comprado por cualquier equipo. Con su club Ironi Kiryat Shmona tiene contrato hasta mediados del 2027.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Martín Cauteruccio, ex Sporting Cristal, regresará al Perú para jugar en provincia en este 2026

  2. Histórico futbolista chileno de la 'Generación dorada' jugará en Ate la Noche Crema 2026

  3. Oficial: Luis Advíncula tomó firme medida en medio de su posible llegada a Alianza Lima - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano