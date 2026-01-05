Campeón nacional y talento de Alianza Lima es nuevo fichaje de César Vallejo: "Juntos"
Talento formado en Alianza Lima y también campeón nacional sorprendió al fichar por César Vallejo de cara a la temporada 2026 de la Liga 2.
Alianza Lima siempre se ha destacado por formar jugadores que luego son vendidos a otros clubes importantes, sin embargo, también hubo futbolistas que no alcanzaron su mejor rendimiento y no lograron emigrar al extranjero. Ese es el caso de Paulo Mesías, quien ahora jugará en César Vallejo tras su paso por el equipo blanquiazul.
Campeón nacional y joya de Alianza Lima es ahora nuevo jugador de César Vallejo
Club César Vallejo hizo oficial la contratación de Mesías para todo el 2026 con el objetivo de ascender a la Liga 1 desde la Liga 2.
"¡Bienvenidos al poeta! Juntos lograremos el objetivo de ascender este año", se puede leer en el X (antes Twitter) del club trujillano.
César Vallejo anunció el fichaje de Paulo Mesías, talento de Alianza Lima.
Cabe afirmar que Paulo Mesías llega a Vallejo desde FC Cajamarca, donde disputó la segunda división y logró ser campeón de la Liga 2, obteniendo el ascenso.
Con este historial a su favor, el equipo liderado por César Acuña mostró interés en el futbolista que dio sus primeros pasos en el fútbol en Alianza Lima.
Paulo Mesías en Alianza Lima
En el 2021, Paulo Mesías llegó a la Sub-20 de Alianza Lima y, tras su buen rendimiento, fue promovido a la reserva del club blanquiazul entre el 2022 y el 2024. Sin embargo, el club victoriano decidió no renovarle el contrato y finalizar su vínculo.
Paulo Mesías, exjugador de Alianza Lima, es nuevo futbolista de César Vallejo.
Paulo Mesías fue campeón nacional con FC Cajamarca
Mesías logró ganarle a César Vallejo y Deportivo Moquegua para conseguir el ascenso a la Liga 1 junto al FC Cajamarca, ganando el título nacional de la Liga 2. Sin embargo, el club cajamarquino decidió no continuar con el futbolista, y este firmó con César Vallejo.
