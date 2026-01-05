Formó parte de Universitario y ahora se rinde en elogios ante su rival de siempre: "Historia"

Universitario de Deportes ha tenido grandes figuras en su historia, no solo futbolistas, sino también entrenadores y asistentes técnicos. Tal es el caso de Horacio Melgarejo, actual técnico de Cienciano y anteriormente parte del cuerpo técnico del equipo crema liderado por Ángel Comizzo en 2021. Sin embargo, esto no le impidió elogiar al nuevo equipo al que ahora representa.

Figura fue parte de Universitario y ahora elogió al rival de siempre del club merengue

En su primera entrevista como DT de Cienciano, Melgarejo fue consultado sobre su actual equipo, dejando en claro que el equipo cusqueño es un histórico del fútbol peruano a nivel nacional y, sobre todo, a nivel internacional.

"Todos sabemos lo que significa Cienciano y la historia que tiene detrás. Uno quiere escribir su propia historia, pero también acompañar todo lo que ya se logró", mencionó.

Horacio Melgarejo, ex Universitario, se rindió en elogios ante Cienciano, su actual club.

De la misma forma, Horacio Melgarejo dejó en claro que buscará ayudar al club a conseguir el título nacional y, sobre todo, hacer una buena campaña en un campeonato conocido como la Sudamericana.

Por otro lado, el argentino de 52 años se dirigió a la hinchada del equipo cusqueño para hacerles saber sus principales objetivos personales y promesas de cara al finalizar el 2026.

"Prometemos mucho trabajo y dedicación. Confiamos en nuestros jugadores y sabemos que van a darlo todo por la camiseta. El respaldo de la afición será fundamental cuando el equipo requiera un plus de intensidad", acotó.

Horacio Melgarejo es nuevo técnico de Cienciano

Cienciano oficializó la llegada de Horacio Melgarejo para todo el 2026 con el principal objetivo de realizar una gran campaña en la Liga 1 2026 y en la Copa Sudamericana 2026.

Horacio Melgarejo formó parte de Universitario

Ángel Comizzo continuó como técnico de Universitario de Deportes en la temporada 2021, por ello Horacio Melgarejo fue parte del Comando Técnico del argentino. Sin embargo, a mitad de año llegaron a un acuerdo con la escuadra merengue para no continuar por malos resultado.