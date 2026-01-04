Ex Universitario sorprende y luce la camiseta de campeón de Copa Sudamericana: "Bienvenido"

Universitario de Deportes no solo ha tenido jugadores destacables dentro de su plantilla, sino también entrenadores que supieron dar lo mejor de sí para que el club lograra el objetivo de salir campeón. Tal es el caso de Horacio Melgarejo, quien actualmente dirige a Cienciano, pero anteriormente fue asistente técnico de Ángel Comizzo en 2021.

Ex Universitario de Deportes luce la camiseta de club campeón de la Copa Sudamericana

Melgarejo, quien ahora ha dejado el puesto de asistente técnico para asumir el liderazgo de Cienciano como técnico, llegó a Cusco para el inicio de la pretemporada con miras a la Liga 1 2026 y la Copa Sudamericana 2026.

En medio de su llegada a la ciudad imperial, el equipo lo captó en una fotografía con una camiseta de 'Papa', indicando que es bienvenido a esta nueva etapa.

Horacio Melgarejo, ex Universitario, es nuevo técnico de Ciecniano de cara a la Liga 1 del 2026.

"El entrenador argentino ya se encuentra en la ciudad imperial para asumir el mando del primer equipo de Cienciano y liderar esta nueva etapa con dedicación. ¡Bienvenido, 'Profe'!", se puede leer en el Twitter del club cusqueño.

Cabe mencionar que Horacio Melgarejo llega a Cienciano para todo el 2026 luego de su paso como entrenador en ADT de Tarma, tras salir del comando técnico de Ángel Comizzo en Atlético Grau.

Horacio Melgarejo en Universitario

Melgarejo ha sido fiel asistente técnico de Comizzo cuando el entrenador tuvo su segundo paso en Universitario de Deportes durante la temporada 2021. Por malos resultados, todo el comando técnico fue cambiado a mediados del año.

Cienciano es campeón de Copa Sudamericana

Cienciano alcanzó el logro más destacado a nivel internacional de un club peruano al salir campeón de la Copa Sudamericana en 2003, venciendo a River Plate. Posteriormente, también logró la Recopa al vencer a Boca Juniors de Argentina.