Juan Lucumí, voceado en la 'U', cerca de dar el batacazo firmando por club de Liga 1: "Negociaciones"

Durante la Liga 1 2025, uno de los futbolista que impactó a aficionados fue Juan Lucumí. El atacante colombiano, que jugaba en Ayacucho FC, hizo uno de sus mejores partidos ante Universitario de Deportes en el que no solo brilló con el elenco de los 'zorros', sino que anotó contra los cremas para silenciar a los hinchas. Este hecho hizo que suene como refuerzo en tienda crema, pero finalmente no prosperó en el vigente libro de pases.

Ahora, en estos primeros días del 2026, se ha podido conocer que el extremo colombiano de 26 años tiene todo encaminado para seguir en la Liga 1 del fútbol peruano. Según pudo informar el periodista Gustavo Adrianzén, las negociaciones con Cienciano del Cusco están llegando a buen puerto para alegría de los aficionados.

Juan Lucumí finalizó contrato con Ayacucho FC tras consumarse su descenso a Segunda División, por lo que quedó como agente libre para este 2026. Ante el proyecto deportivo de Cienciano, en el que involucra competencia en Liga 1 y Copa Sudamericana, el extremo no ve con malos ojos estar en una institución de renombre para potenciar su fútbol.

"Juan Lucumí en negociaciones avanzadas con Cienciano con miras a la temporada 2026. El atacante disputó 30 partidos con Ayacucho en 2025, anotó 5 goles y dio 7 asistencias. La próxima semana habrán novedades sobre Juan Romagnoli, Fernando Pacheco y un fichaje sorpresa más", informó el periodista Gustavo Adrianzén.

Juan Lucumí le marcó gol a Universitario en el Estadio Nacional.

Juan Lucumí llegó a inicios del 2025 a Ayacucho FC para afrontar una temporada llena de complicaciones en lo deportivo y administrativo. Fuera de ello, jugó 31 partidos entre Apertura y Clausura, en el que registró 5 goles y 7 asistencias en 2053 minutos para el gusto del comando técnico.

¿En qué clubes jugó Juan Lucumí?

Leiria Sub 19

Correcaminos II

Inter Palmira

CD Olmedo

Boyacá Chicó

Rubio Ñú

Ayacucho FC

Valor de mercado de Juan Lucumí

Según el portal "Transfermarkt", Juan Lucumí tiene un valor de 250 mil euros a sus 26 años de edad. Es el mejor registro que tiene el extremo colombiano en lo que va de su carrera profesional. Ya se verá si se concreta su llegada a Cienciano para elevar su cotización en esta temporada.