Ex Tigre expresó su alegría por convertirse en fichaje de Universitario: "Feliz y emocionado"

Universitario de Deportes tiene la firme consigna de poder levantar el título de la Liga 1 2026 y consagrarse como tetracampeón nacional. Para ello, la directiva ha realizado un gran esfuerzo en los fichajes y busca cerrar nuevos acuerdos para armar el mejor plantel. En esa línea, un exjugador de Tigre de Argentina reveló su alegría por convertirse en el flamante fichaje de los merengues.

Ex Tigre expresó su alegría por convertirse en fichaje de Universitario

Uno de los jugadores que más ha generado expectativa es Cain Fara, defensa argentino que llega a reforzar la zaga de Universitario de cara a la nueva temporada. El central llega con la misión de aportar como alternativa en la defensa y mejorar su rendimiento de las últimas campañas.

Fara arribó este domingo al Perú y, en diálogo con los medios y cámaras de 'Jax Latin Media', no ocultó su entusiasmo por haber concretado su llegada a Ate tras llegar a un acuerdo con la directiva crema. Además, el argentino resaltó la grandeza del club y se mostró motivado por debutar con su nueva camiseta.

"Muy feliz y emocionado por este desafío. Estoy contento por llegar a (Universitario) un club inmenso de América y el mundo. Estoy preparado para aportar desde donde me toque y poder devolver la confianza y a la gente", expresó el zaguero.

Asimismo, Cain Fara destacó que siempre soñó con incorporarse a un club de la magnitud de Universitario y valoró el apoyo constante de su hinchada. Además, calificó esta etapa como el "desafío más importante de su carrera".

"El club habla por sí solo, uno desde chiquito sueña con llegar a un equipo de esta magnitud, que juega copas internacionales y mueve una gran cantidad de gente. Para mí fue fácil, se presentó la posibilidad y estoy muy feliz. Es el desafío más importante de mi carrera", añadió.

Cain Fara jugó en Tigre de Argentina

Cain Fara llegó a las filas de Tigre a mediados de la temporada 2021, luego de recuperarse de su primera lesión de ligamento cruzado. Sin embargo, su participación no fue la mejor ya que solo pudo jugar 5 partidos con el equipo, la gran mayoría como suplente. Tras ello, quedó relegado al banquillo y para el inicio del 2022 terminó saliendo del club.

Cain Fara y su largo historial de lesiones

Otro ámbito que deberá mejorar Cain Fara en su estadía en tienda crema será el aspecto de sus lesiones. El argentina llega con una largo historial de ausencias, un aspecto que ha sido criticado por los hinchas. Durante su carrera ha sufrido 3 lesiones en el ligamento cruzado, por los que estuvo más de 400 días fuera de las canchas por lesión.