Exgoleador de Universitario sorprende al fichar por club de Liga 1 a los 42 años

Siguen los movimientos sorpresa en la la Liga 1, los equipos se vienen reforzando de gran manera para dar pelea en el campeonato. Este mercado de pases, sin duda, está mucho mejor que años anteriores. Ahora la noticia es de un jugador veterano que aseguró su presencia en primera división, a pesar de que muchos a su edad ya se retiraron o siguen jugando en la Liga 2.

Se trata de Hernán Rengifo, más conocido como el 'Charapa'. Según información del periodista Diego Sotomayor, el delantero llegó a un acuerdo para seguir jugando en ADT. El equipo tarmeño está contento con él y hasta hace poco lo homenajearon por llegar a los 100 partidos con el club. Veremos como le va en un año que podría ser su último como profesional, nadie sabe.

Hernán Rengifo renovó con ADT por todo el 2026

El delantero disputó 25 partidos en la temporada 2025 anotando un total de 3 goles. Si bien no son números tan alentadores, su presencia en el plantel es de suma importancia por su experiencia. Este año que pasó el equipo tarmeño quedó a un paso de jugar la Copa Sudamericana, ya que Sport Huancayo les quitó el último cupo solo por diferencia de goles.

Hernán Rengifo en Universitario

El 'Charapa' se formó y debutó en primera con Universitario, el equipo de sus amores. Su mejor momento fue en el 2016, cuando le dio el título Apertura a Universitario anotando 15 goles durante la campaña. En total, registró 24 goles en 88 partidos oficiales con la camiseta crema, consolidándose como uno de los delanteros nacionales más efectivos que pasaron por la institución

Varios veteranos en la Liga 1

Hernán Rengifo, Paolo Guerrero y hasta Hernán Barcos, son los delanteros veteranos que estarán presentes en la Liga 1. Veremos si el 'Charapa' puede tener minutos en 2026 para superar su marca del 2025, por ahora estaría siendo considerado como delantero suplente.