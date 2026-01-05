Revelan que Luis Advíncula llegó a un acuerdo con histórico club peruano: "Ya está"
En PBO Campeonísimo, Carlos Alberto Navarro informó que Luis Advíncula tiene todo cerrado con histórico jugador peruano. Incluso ya le informaron al DT que contará con 'Lucho'.
¿El golpe en el mercado de pases? Luis Advíncula, un jugador que destacó en Boca Juniors y es pieza clave en la selección peruana, es el deseo de Alianza Lima y -según Campeonísimo- el anhelo se convertirá en realidad.
PUEDES VER: Sonó en Universitario y ahora expresó su alegría de jugar junto a Guerrero en Alianza: "Mi ídolo"
En la edición de este lunes 5 de enero, el periodista Carlos Alberto Navarro indicó que su fuente ('Drácula') le informó, antes de Navidad, que el lateral derecho jugará en Alianza Lima.
"A mí 'Drácula' me dijo, antes de Navidad, 'Alianza ya le dijo a Pablo Guede que Advíncula ya está', pero no se anuncia", expresó 'Tigrillo'.
La noticia sorprendió a los panelistas. El comunicador agregó que su fuente le aseguró que en Alianza Lima ya le informaron a Guede, su entrenador para este 2026, que contará con el 'Rayo' para afrontar la Liga 1 y Fase 1 de la Copa Libertadores.
"'Drácula' nos dijo que Advíncula está cerrado, que ya le dijeron a Pablo Guede que Advíncula ya está. Ojo, eso se habla en los altos niveles. Hay gente que tiene acceso a los altos niveles de fútbol argentino, por eso yo confío en 'Drácula'...Yo le creo", señaló.
Luis Advíncula realiza la pretemporada en Boca
Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026. El jugador de 35 años está realizando los trabajos de pretemporada en el predio de Ezeiza.
¿Qué dijo el DT de Alianza Lima sobre Luis Advíncula?
En su arribo a Perú, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, habló sobre Luis Advíncula. El estratega resaltó la jerarquía del jugador peruano y señaló qué club no quisiera tenerlo en sus filas.
