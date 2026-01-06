Alianza Lima impacta y anuncia su primera baja de peso para la pretemporada: "Esguince..."

Alianza Lima es uno de los clubes que ya inició su pretemporada para la Liga 1 2026. Los blanquiazules quieren obtener el título nacional y para ello esperan contar con todas sus figuras. No obstante, una mala noticia abordó en Matute, luego de que el club confirmara que uno de sus titulares sufrió una dura lesión.

Alianza Lima anuncia su primera baja de peso para la pretemporada

Se trata de Kevin Quevedo, uno de los jugadores más desequilibrantes de Alianza Lima durante la última temporada y que apuntaba a poder repetir su gran rendimiento bajo el mando del DT Pablo Guede. No obstante, el club anunció que el extremo no terminó los trabajos y abandonó el entreno del lunes.

"Durante el entrenamiento del lunes 5 de enero, nuestro futbolista Kevin Quevedo sufrió una lesión que le impidió culminar los trabajos y tuvo que salir del terreno de juego", informó el club en sus redes sociales.

Alianza Lima informó la lesión de Kevin Quevedo.

Tras ello, Quevedo fue sometido de inmediato a estudios para conocer la exactitud y gravedad de su lesión. No obstante, los resultados no fueron favorables y se confirmó que padece un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

Así llegó Kevin Quevedo al Aeropuerto Jorge Chávez

Durante su pronunciamiento, el club ‘íntimo’ confirmó que, a pesar de su lesión, Kevin Quevedo viajará a Montevideo junto al plantel que participará en la Serie Río de la Plata 2026. Desde allí, el extremo iniciará su proceso de recuperación con el objetivo de regresar a su mejor nivel.

No obstante, al ser captado por las cámaras de 'Jax Latin Media' en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, Quevedo generó preocupación entre los hinchas al ser visto en silla de ruedas, una imagen que enciende las alarmas en Matute.

Video: Jax Latin Media

¿Cuánto tiempo estará de baja Kevin Quevedo con Alianza Lima?

Si bien es cierto, Alianza Lima no ha confirmado el tiempo de para que tendrá Kevin Quevedo con el equipo, se estima que esté fuera de las canchas por lo menos durante 4 semanas, el tiempo mínimo para un lesión de esa magnitud. Es decir, el futbolista corre serio riesgo de perderse el inicio de la Liga 1 2026.