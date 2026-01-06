¡Un equipo! Los 11 ex Alianza Lima que han firmado por FC Cajamarca para el 2026
¡Atención! FC Cajamarca dio la hora contratando a 11 futbolistas con paso por Alianza Lima, asegurando así luchar en la Liga 1 2026.
Uno de los detalles más sorprendentes que nos viene dejando el presente mercado de fichajes para la Liga 1 2026 es que FC Cajamarca ha fichado a varios futbolistas con pasado en Alianza Lima. El recién ascendido a la Primera División del Perú quiere ser protagonista esta temporada y por ello ha elegido cuidadosamente a los elementos que integrarán su plantel bajo el mando de Carlos Silvestri.
Como sabemos, la llegada de Hernán Barcos al elenco cajamarquino dio la hora debido a que, pese a sus 41 años, el delantero fue uno de los principales goleadores del cuadro victoriano en la campaña pasada. Sin embargo, el 'Pirata' no es el único jugador con paso por Matute que ahora viste los colores del flamante campeón de la Liga 2.
Ex Alianza Lima que ficharon por FC Cajamarca
De momento, estos son los 11 ex Alianza Lima que han firmado por FC Cajamarca: Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Mauricio Arrasco, Said Peralta, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Ricardo Lagos, Axel Moyano, Carlos Gómez, José Gallardo y Jonathan Medina. De todos ellos, los cuatro primeros en cuestión han llegado directamente desde el conjunto blanquiazul, lo que habla de un buen presente.
Hernán Barcos promete muchos goles en FC Cajamarca.
Asimismo, el único futbolista extranjero de la lista es Arley Rodríguez, colombiano que llegó procedente del Real Cartagena. Hay elementos como Pablo Lavandeira, Hernán Barcos y Pablo Míguez que también nacieron fuera del país, pero al haberse nacionalizado peruanos no ocuparán plaza de foráneo en el reglamento de la Liga 1 2026.
Sebastien Pineau también llegará a FC Cajamarca
El delantero peruano está en el radar de FC Cajamarca para la Liga 1 2026. Según el periodista Gerson Cuba, Sebastien Pineau ya es nuevo jugador del recién ascendido a la Liga 1, aunque todavía falta que el cuadro cajamarquino lo anuncie oficialmente en sus redes sociales. De esta forma, serán 12 los futbolistas con pasado en Alianza Lima que tenga el club.
