Alianza Lima se ilusiona con jugosa cifra por posible transferencia de Bryan Reyna

Bryan Reyna es uno de los peruanos que militan en el exterior. Si bien tiene mucho talento para demostrar dentro del campo, este año no fue el que él esperaba y terminó siendo suplente en su club. Desde noviembre pasado se vienen hablando que está trabajando con su representante para ponerle fin a su paso por Belgrano de Córdoba. Quiere cambiar de club y para esto ya hay novedades.

"Semana clave para Bryan Reyna. No tuvo la continuidad deseada en Belgrano y aunque tiene contrato vigente pidió ser prestado. Dos equipos de la Liga 1 lo tienen en su radar", informó Sandro Bazán, periodista de Diario Líbero. Si bien busca ser prestado, porque tiene contrato hasta fines del 2026, también puede ser vendido y esto beneficiaría a Alianza Lima.

Bryan Reyna con la camiseta de Alianza Lima

Según el informe del club Alianza Lima, el extremo Bryan Reyna fue vendido por un monto de 900 mil dólares. En la operación se incluyó que el club blanquiazul se queda con un 20% de su carta pase ante una futura venta. Si Belgrano lo termina vendiendo, esto terminaría beneficiando al club íntimo. Vienen hace un gran trabajo con el tema de fichajes.

¿Cuánto ganaría Alianza Lima?

Según Transfermarkt, el peruano tiene un valor de aproxidamente 1 millón de dólares. De venderlo a ese precio, Alianza Lima estaría recibiendo alrededor de 200 mil dólares. En Matute cruzan los dedos para que se de una venta del jugador, porque si queda libre ninguno de los dos equipos ganará dinero alguno.

Los números de Bryan Reyna en 2025

Durante la temporada 2025 con Belgrano de Córdoba, Bryan Reyna disputó un total de 25 partidos oficiales entre el torneo argentino y la Copa Argentina, no anotó goles ni registró asistencias. No es la temporada que él esperaba tener.