Erick Delgado no se midió y arremete contra el entrenador de Alianza Atlético: "Es un malcriado"

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se vio opacado luego del incidente que protagonizaron Cristiano da Silva y Franco Coronel. A la fecha se está realizando una investigación y uno de los referentes del fútbol peruano que se pronunció fue Erick Delgado, quien se refirió a Federico Urciuoli, quien entrena al elenco de Sullana.

Por primera vez en la Liga 1 se activó el protocolo contra el racismo y esto ocurrió en el estadio Alberto Gallardo. Al término del partido, el técnico Paulo Autori señaló que en un inicio no se le dio la importancia necesaria a la acusación de Cristiano y luego el árbitro principal paralizó el juego. Ahora, sale a alzar su voz de protesta el exguardameta Erick Delgado, quien sabe lo que es defender los colores celestes.

Erick Delgado criticó al entrenador de Alianza Atlético

La polémica de los insultos racistas que habría recibido Cristiano da Silva de Sporting Cristal continúa. Se espera que el argentino Franco Coronel reciba una sanción en los próximos días tras anunciarse que el caso está en investigación. En medio de ello, Erick Delgado dio una dura crítica sobre Federico Urciuoli.

“Quiero dejar en claro que el técnico de Alianza Atlético es un malcriado e incentivo a los jugadores a levantarse. El preparador físico otro malcriado que dijo que no iban a bajar la cabeza”, señaló Erick Delgado en el programa de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente reto de Sporting Cristal será ante Carabobo de Venezuela para sellar su clasificación a la Copa Libertadores. El equipo rimense llega con ventaja de un gol y todo se definirá en el estadio Alejandro Villanueva.