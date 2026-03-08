Autuori hace grave denuncia tras supuesto insulto racista hacia jugador de Sporting Cristal: "Bronca"

El reconocido entrenador de Sporting Cristal rompió su silencio y explicó qué fue lo que ocurrió tras la acusación de Cristiano da Silva por comentario racista de un jugador de Alianza Atlético. Paulo Autuori se refirió a uno de los árbitros y realizó fuerte acusación que no puede pasar desapercibida.

Tras el incidente que protagonizó Franco Coronel y Cristiano da Silva, queda más que claro que todavía falta mucho para excluir por completo el racismo en el mundo del fútbol. Se dio a conocer que este antecedente está siendo investigado y podría dejar graves sanciones.

Paulo Autuori hace grave denuncia tras último partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal y Alianza Atlético se midieron en uno de los partidos más llamativos de la última fecha del Torneo Apertura. Lo que se suponía sería un partido resuelto a favor de los celestes, terminó complicándose al final y también evidenció una presunta actitud racista por parte del jugador de Alianza Atlético.

En ese sentido, Paulo Autuori tomó la palabra para referirse a la inaceptable actitud de parte del cuerpo de árbitros que pretendía dejar pasar lo ocurrido en el estadio Alberto Gallardo.

"Más allá de ser un rival, es una persona. Lo que no puede pasar es que la jueza de línea diga que no importa. Eso nos dio más bronca", indicó Autuori en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a jugar el miércoles 11 de marzo ante Carabobo de Venezuela como parte del partido de vuelta en el Alejandro Villanueva. Los celestes vienen ganando la serie luego de conseguir una victoria por 1-0 con gol de penal de Yoshimar Yotún.