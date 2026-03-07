0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 8 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo para hoy domingo 8 de marzo en las principales ligas del mundo. ¿Qué equipo jugarán?

Redacción Líbero
Programación de partidos en vivo para este domingo 8 de marzo
Programación de partidos en vivo para este domingo 8 de marzo | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos una programación impactante con grandes partidos de fútbol en vivo. Para ello, aquí te contamos qué equipos juegan. Consulta el horario y canales de transmisión para ver todos los duelos.

DT de Deportivo Cali renunció en vivo y sorprendió a Pedro Gallese.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali dejó sin palabras a Pedro Gallese y renunció en vivo: "No soy..."

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:15ADT vs Juan Pablo IIMovistar, L1 Max
15:30Los Chankas vs UniversitarioMovistar, L1 Max

Partidos en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Villarreal vs ElcheESPN, Disney+
10:15Getafe vs Real BetisESPN, Disney+
12:30Sevilla vs Rayo VallecanoDIRECTV Sports, DGO
15:00Valencia vs Deportivo AlavésDisney+, Zapping

Partidos en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Lecce vs CremoneseESPN3, Disney+
9:00Fiorentina vs ParmaDisney+
9:00Bologna vs VeronaDisney+
12:00Genoa vs RomaDisney+
14:45Milan vs InterESPN, Disney+

Partidos en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30St. Pauli vs Eintracht FrankfurtESPN2, Disney+
11:30Union Berlin vs Werder BremenDisney+, Zapping

Partidos en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Lens vs MetzESPN 4, Disney+
11:15Lille vs LorientDisney+
11:15Nice vs RennesDisney+
11:15Brest vs Le HavreDisney+
14:45Lyon vs ParisDisney+

Partidos en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Estrela vs Gil Vicente
13:00Benfica vs PortoZapping, Claro TV+
15:30Santa Clara vs Vitória Guimarães

Partidos en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Fulham vs SouthamptonDisney+, Zapping
8:30Port Vale vs SunderlandDisney+
11:30Leeds United vs Norwich CityDisney+, Zapping

Partidos en Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Palestino vs CobresalTNT SPORTS Premium

Partidos en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Aucas vs Deportivo CuencaZapping
13:30Macará vs Técnico UniversitarioZapping
16:00Universidad Católica vs Leones del NorteZapping

Partidos en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Olimpia vs Sportivo San LorenzoTigo Sports
18:30Rubio Ñú vs 2 de MayoTigo Sports

Partidos en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
7:45Racing vs CerroDisney+
15:00Juventud vs NacionalDisney+
18:00Defensor Sporting vs Central EspañolDisney+

Partidos en Primera División de Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Rayo Zuliano vs UCV
16:30Metropolitanos vs Portuguesa
18:30Monagas vs Trujillanos

Partidos en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Toluca vs JuárezTUDN, Azteca 7
22:06Tijuana vs Santos LagunaTUDN, FOX Mexico, ViX

Horarios de los partidos en Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. DT de Deportivo Cali dejó sin palabras a Pedro Gallese y renunció en vivo: "No soy..."

  2. Cienciano aseguró millonaria suma de dinero tras clasificar a fase de grupos de la Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano