Partidos de hoy EN VIVO, domingo 8 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos una programación impactante con grandes partidos de fútbol en vivo. Para ello, aquí te contamos qué equipos juegan. Consulta el horario y canales de transmisión para ver todos los duelos.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:15
|ADT vs Juan Pablo II
|Movistar, L1 Max
|15:30
|Los Chankas vs Universitario
|Movistar, L1 Max
Partidos en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Villarreal vs Elche
|ESPN, Disney+
|10:15
|Getafe vs Real Betis
|ESPN, Disney+
|12:30
|Sevilla vs Rayo Vallecano
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Valencia vs Deportivo Alavés
|Disney+, Zapping
Partidos en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Lecce vs Cremonese
|ESPN3, Disney+
|9:00
|Fiorentina vs Parma
|Disney+
|9:00
|Bologna vs Verona
|Disney+
|12:00
|Genoa vs Roma
|Disney+
|14:45
|Milan vs Inter
|ESPN, Disney+
Partidos en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|St. Pauli vs Eintracht Frankfurt
|ESPN2, Disney+
|11:30
|Union Berlin vs Werder Bremen
|Disney+, Zapping
Partidos en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Lens vs Metz
|ESPN 4, Disney+
|11:15
|Lille vs Lorient
|Disney+
|11:15
|Nice vs Rennes
|Disney+
|11:15
|Brest vs Le Havre
|Disney+
|14:45
|Lyon vs Paris
|Disney+
Partidos en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Estrela vs Gil Vicente
|13:00
|Benfica vs Porto
|Zapping, Claro TV+
|15:30
|Santa Clara vs Vitória Guimarães
Partidos en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Fulham vs Southampton
|Disney+, Zapping
|8:30
|Port Vale vs Sunderland
|Disney+
|11:30
|Leeds United vs Norwich City
|Disney+, Zapping
Partidos en Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Palestino vs Cobresal
|TNT SPORTS Premium
Partidos en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Aucas vs Deportivo Cuenca
|Zapping
|13:30
|Macará vs Técnico Universitario
|Zapping
|16:00
|Universidad Católica vs Leones del Norte
|Zapping
Partidos en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Olimpia vs Sportivo San Lorenzo
|Tigo Sports
|18:30
|Rubio Ñú vs 2 de Mayo
|Tigo Sports
Partidos en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:45
|Racing vs Cerro
|Disney+
|15:00
|Juventud vs Nacional
|Disney+
|18:00
|Defensor Sporting vs Central Español
|Disney+
Partidos en Primera División de Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Rayo Zuliano vs UCV
|16:30
|Metropolitanos vs Portuguesa
|18:30
|Monagas vs Trujillanos
Partidos en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Toluca vs Juárez
|TUDN, Azteca 7
|22:06
|Tijuana vs Santos Laguna
|TUDN, FOX Mexico, ViX
Horarios de los partidos en Perú, Ecuador y Colombia.