Un carcelero de Texas, en EE. UU.enfrenta serias acusaciones que podrían llevarlo a la prisión, un destino que alguna vez estuvo encargado de evitar. Y es que, recientemente, la policía de Edinburg arrestó a Lathan Lee Sanchez, de 25 años y originario de Weslaco, el pasado 28 de febrero, quien ahora enfrenta cargos de acoso, tras supuestamente hostigar a su expareja en su lugar de trabajo. ¿Qué pasó?

Carcelero es arrestado y pagará fianza tras acosar a su ex que trabajaba en Walmart

Este inicio de semana, la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo comunicó a la comunidad que se había aceptado la renuncia de Sánchez, quien se desempeñaba como agente de detención en la zona, esto en lugar de ser despedido un día antes de su arresto.

Según una declaración jurada de arresto obtenida por MySA y los informes de los medios internacionales, su expareja expresó a la policía que se sentía "atormentada" por el comportamiento de Sánchez, el cual se había intensificado desde su separación a inicios de enero. Incluso, el Día de San Valentín, Sánchez supuestamente se presentó en un Walmart del norte de Edinburg, donde laboraba la víctima.

Allí, la acosó mientras ella almorzaba en su vehículo, la siguió al intentar marcharse y continuó amenazándola incluso tras su regreso al trabajo. El incidente se llevó a cabo alrededor de las 8:40 a. m., cuando la mujer se encontraba en su auto. Sánchez luego llegó en un Mustang gris, estacionándose junto a ella antes de acercarse y pararse al lado de su vehículo.

La declaración jurada expuso que la mujer ignoró a Sánchez, quien intentaba comunicarse a través de la ventana cerrada. Ante su negativa, él comenzó a llamarla repetidamente. Él le advirtió que la esperaría afuera "durante horas". La mujer, preocupada, mencionó que pediría ayuda a un compañero, lo que provocó que Sánchez amenazara a cualquier persona que intentara intervenir.

¿Cuál es la situación del hombre tras acosar a su expareja?

Cabe precisar que este hecho que se dio el 14 de febrero no es el primero. La mujer afectada informó a las autoridades que, tras su separación, él la había contactado en múltiples ocasiones, incluso afirmando que "tenía gente vigilándola" y que conocía su paradero con exactitud.

Pese a ello, los registros del centro penitenciario del condado de Hidalgo señalaron que Sánchez fue liberado bajo fianza de 30.000 dólares el mismo día de su detención.