Distritos de Lima sufrirán corte de agua este jueves 5 de marzo: SEDAPAL confirma zonas y horarios

Las zonas afectadas por el corte de agua incluyen Ate, San Martín de Porres y Comas, donde el suministro de agua se interrumpirá hasta por 12 horas.

Angie De La Cruz
Revisa las zonas afectadas y horarios de corte de agua este jueves 5 de marzo.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 5 de marzo se realizará un corte programado del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Conoce cuáles son las zonas afectadas y horarios confirmados.

PUEDES VER: ¿Se cancelan las clases en colegios privados este jueves 5 de marzo por paro de transportistas? Lo último que se sabe

Corte de agua en Ate este jueves 5 de marzo

Este jueves 5 de marzo, Sedapal informó que suspenderá el servicio de agua potable en el sector 177 de Ate debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte tendrá una duración de 12 horas.

  • 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Asoc. Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola
  • Cuadrante: A.H. Los Jardines Mz. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K- L-M-N-O-P-Q-R
  • 10 :00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Asoc. Hijos de Collanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola.

San Martín de Porres no tendrá agua este jueves 5 de marzo

El sector 209 del distrito de San Martín de Porres no contará con el sumistro de agua, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. Personal de Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en las redes por ello se tomó dicha medida.

  • U. Pop. Condevilla del Señor, Urb. Perú.
Sedapal

Sedapal confirma corte de agua hasta por 12 horas en Lima este jueves 5 de marzo.

Sedapal realizará corte de agua en Comas este 5 de marzo

Sedapal informó que este jueves 5 de marzo, el sector 339 de Comas no contará con el servicio de agua potable por motivo de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 12:00 m. a 8:00 p. m.

  • A.H. Nueva Florida, A.H. Primavera y Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Vista Alegre, P.J. La Libertad, P.J. Clorinda Málaga de Prado, P.J. Manco Inca, P.J. La Merced, P.J. Pampa Comas.

Corte de agua en Lurigancho este jueves 5 de marzo

Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m., el sector 136 de Lurigancho no tendrá servicio de agua potable este jueves 5 de marzo. Conoce cuáles serán las zonas afectadas:

  • Urb. San Antonio de Carapongo 7ma etapa
  • Cuadrante: R-P1 Habilitación Urbana El Portillo I - II etapa.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

