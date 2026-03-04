Distritos de Lima sufrirán corte de agua este jueves 5 de marzo: SEDAPAL confirma zonas y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 5 de marzo se realizará un corte programado del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Conoce cuáles son las zonas afectadas y horarios confirmados.

Corte de agua en Ate este jueves 5 de marzo

Este jueves 5 de marzo, Sedapal informó que suspenderá el servicio de agua potable en el sector 177 de Ate debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte tendrá una duración de 12 horas.

7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Asoc. Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola

Cuadrante: A.H. Los Jardines Mz. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K- L-M-N-O-P-Q-R

10 :00 a. m. a 10:00 p. m.

Asoc. Hijos de Collanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola.

San Martín de Porres no tendrá agua este jueves 5 de marzo

El sector 209 del distrito de San Martín de Porres no contará con el sumistro de agua, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. Personal de Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en las redes por ello se tomó dicha medida.

U. Pop. Condevilla del Señor, Urb. Perú.

Sedapal confirma corte de agua hasta por 12 horas en Lima este jueves 5 de marzo.

Sedapal realizará corte de agua en Comas este 5 de marzo

Sedapal informó que este jueves 5 de marzo, el sector 339 de Comas no contará con el servicio de agua potable por motivo de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 12:00 m. a 8:00 p. m.

A.H. Nueva Florida, A.H. Primavera y Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Vista Alegre, P.J. La Libertad, P.J. Clorinda Málaga de Prado, P.J. Manco Inca, P.J. La Merced, P.J. Pampa Comas.

Corte de agua en Lurigancho este jueves 5 de marzo

Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m., el sector 136 de Lurigancho no tendrá servicio de agua potable este jueves 5 de marzo. Conoce cuáles serán las zonas afectadas: