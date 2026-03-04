- Hoy:
Distritos de Lima sufrirán corte de agua este jueves 5 de marzo: SEDAPAL confirma zonas y horarios
Las zonas afectadas por el corte de agua incluyen Ate, San Martín de Porres y Comas, donde el suministro de agua se interrumpirá hasta por 12 horas.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 5 de marzo se realizará un corte programado del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Conoce cuáles son las zonas afectadas y horarios confirmados.
Corte de agua en Ate este jueves 5 de marzo
Este jueves 5 de marzo, Sedapal informó que suspenderá el servicio de agua potable en el sector 177 de Ate debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte tendrá una duración de 12 horas.
- 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Asoc. Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola
- Cuadrante: A.H. Los Jardines Mz. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K- L-M-N-O-P-Q-R
- 10 :00 a. m. a 10:00 p. m.
- Asoc. Hijos de Collanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola.
San Martín de Porres no tendrá agua este jueves 5 de marzo
El sector 209 del distrito de San Martín de Porres no contará con el sumistro de agua, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. Personal de Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en las redes por ello se tomó dicha medida.
- U. Pop. Condevilla del Señor, Urb. Perú.
Sedapal confirma corte de agua hasta por 12 horas en Lima este jueves 5 de marzo.
Sedapal realizará corte de agua en Comas este 5 de marzo
Sedapal informó que este jueves 5 de marzo, el sector 339 de Comas no contará con el servicio de agua potable por motivo de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. Nueva Florida, A.H. Primavera y Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Vista Alegre, P.J. La Libertad, P.J. Clorinda Málaga de Prado, P.J. Manco Inca, P.J. La Merced, P.J. Pampa Comas.
Corte de agua en Lurigancho este jueves 5 de marzo
Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m., el sector 136 de Lurigancho no tendrá servicio de agua potable este jueves 5 de marzo. Conoce cuáles serán las zonas afectadas:
- Urb. San Antonio de Carapongo 7ma etapa
- Cuadrante: R-P1 Habilitación Urbana El Portillo I - II etapa.
