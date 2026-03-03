- Hoy:
Corte de agua este miércoles 4 de marzo: REVISA horarios y distritos que serán perjudicados tras anuncio de Sedapal
Sedapal ha confirmado que el corte de agua este 4 de marzo, durará hasta por 12 horas en algunas zonas de Lima. Consulta AQUÍ si tu distrito será afectado.
Los ciudadanos en algunas partes de Lima, han recibido una mala noticia para este miércoles 4 de marzo de 2026, pues el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que se ejecutará una suspensión del recurso por hasta 12 horas, perjudicando a muchas familias.
PUEDES VER: Corte de luz este 4 de marzo: revisa si tu zona será afectada y los horarios de la interrupción
De acuerdo a lo que indica la información enviada por medio de su canal de difusión de WhatsApp, la comunidad limeña tendrá que tomar las precauciones del caso durante esta mitad de semana, ya que no contarán con el suministro para poder realizar sus actividades rutinarias en determinadas zonas.
Hasta ahora se ha confirmado que los distritos afectados por esta interrupción serán Ate, Magdalena del Mar y Los Olivos. Si perteneces a estos sectores, es necesario que verifiques qué dicen los horarios correspondientes para poder contemplar las soluciones momentáneas frente al escenario.
Se confirma corte de agua este 4 de marzo en distritos de Lima / FOTO: Sedapal
Corte de agua este 4 de marzo
Ate (Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- Áreas afectadas: Asoc. de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara parte alta.
- Sector 177.
- Por otro lado, desde las 11:00 a.m. a 11:00 p.m. habrá otro corte en Programa de Vivienda Andrés Avelino Cáceres - Esq. Piérola.
- De igual manera en Asoc. Segundo Mercado López-Esq. Piérola, Asoc. UPIS 6 de Mayo - Esq. Piérola, Asoc. Valle del Mantaro del Perú - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé Ltda. - Esq. Piérola, P.V. Andrés Avelino Cáceres - Esq. Piérola, desde las 2:00 p.m. a 11:50 p.m.
Magdalena del Mar (Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)
- Áreas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay.
- Sector 47.
- Por empalme de tubería desde las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en: Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez (Ayacucho), Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón (San Martín), Jr. Yungay.
Los Olivos (Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.)
- Áreas afectadas: A.H. Los Rosales de Pro, Asoc. El Manantial, Asoc. Río Santa, Asoc. de Vivienda Santa Elvira, Asoc. de Vivienda El Olivar, Urb. El Olivar del Norte, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa.
- Sector 85.
Canales de atención Sedapal
Sedapal atiende consultas, emergencias y más en Lima y Callao a través del Aquafono (01 317-8000), disponible 24/7, la oficina virtual Aquanet, el chatbot "Clarita" y sus redes sociales (Facebook/X). Asimismo, está disponible el correo electrónico que es: sedanet@sedapal.com.pe.
