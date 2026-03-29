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Resultados Examen de Admisión Ordinario UNP 2026: LINK de consulta de los resultados y lista de ingresantes
Hoy, 29 de marzo, se llevará a cabo el Examen de Admisión Ordinario de la Universidad Nacional de Piura (UNP) 2026. AQUÍ la lista de puntajes de postulantes.
La Universidad Nacional de Piura (UNP) llevará a cabo este domingo 29 de marzo de 2026 su examen de admisión ordinario 2026, con un total de 1.390 vacantes disponibles. Por otro lado, el examen extraordinario estuvo fijado para el viernes 27 de marzo de 2026, permitiendo el ingreso de postulantes entre las 6.00 a. m. y las 8.30 a. m.
Para consultar tu puntaje y los resultados, accede al enlace oficial disponible AQUÍ.
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Examen de Admisión Ordinario UNP 2026: inscripción y más
Para todos los interesados, el examen de admisión ordinario 2026 de la Universidad Nacional de Piura (UNP) se realizará este domingo 29 de marzo de 2026, en horas de la mañana. Las inscripciones para el proceso de admisión deben darse mediante la plataforma oficial de la Universidad Nacional de Piura, en el siguiente LINK: https://admision.unp.edu.pe/inscripcion.
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNP 2026: LINK para acceder a los resultados y más.
Los postulantes pueden ingresar a las instalaciones a través de las puertas N°1, que corresponde al IDEIPUNP, N°2, que da acceso al Rectorado, y N°4, ubicada en Tottus.
Cabe mencionar que todos los participantes deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carnet que los identifique como postulantes.
¿Dónde ver los resultados? LINK de consulta
Los resultados del examen de admisión de la UNP estarán disponibles en su página web oficial www.unp.edu.pe y en su cuenta de Facebook (@AdmisionUNP1).
Según informes, la universidad también publica un boletín digital o proporciona un enlace directo, como Google Drive, donde se puede consultar la lista de ingresantes, ordenada según mérito y puntajes obtenidos.
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