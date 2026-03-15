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Resultados Examen de Admisión UNCP 2026-I HOY, 15 de marzo: LINK para ver lista de ingresantes y puntajes
HOY domingo 15 de marzo se llevó a cabo el segundo día de participación del Examen de Admisión UNCP 2026-I, para las áreas 2, 3 y 5. AQUÍ revisa los resultados.
La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) realizó el Examen de Primera Selección Ordinario 2026-I, este 14 y 15 de marzo, contando con la presencia de miles de postulantes que anhelan conseguir una de las vacantes. ¿Rendiste la prueba de conocimiento? En esta nota te compartimos el enlace de consulta para acceder a los resultados y lista de ingresantes. ¡Muchos éxitos!
PUEDES VER: Resultados del examen de admisión UNMSM 2026-II HOY, 15 de marzo: revisa AQUÍ los puntajes y si alcanzaste vacante
LINK de resultados del Examen de Admisión UNCP 2026-I
Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo el Examen de Admisión UNCP para el Área 2 (Arquitectura e Ingenierías), Área 3 (Ciencias Administrativas, Contables y Económicas) y Área 5 (Ciencias Agrarias). Para acceder a los resultados, solo debes ingresar a la página web del centro de estudios superiores:
- Resultados del Examen de Admisión UNCP 2026-I: https://uncp.edu.pe/
Por otro lado, si quieres acceder a lista de ingresantes del primer día del Examen de Primera Selección Ordinario 2026-I de la Universidad Nacional del Centro del Perú, correspondiente a las áreas I (Medicina Humana y Enfermería) y IV (Ciencias Sociales y Educación), te compartimos los enlaces oficiales.
- Área 1 UNCP 2026-I: resultados AQUÍ
- Área 4 UNCP 2026-I: resultados AQUÍ
- Participante Libre: resultados AQUÍ
La Universidad Nacional del Centro del Perú realiza su proceso de admisión 2026.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)?
La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) ofrece más de 37 carreras profesionales distribuidas en cinco grandes áreas académicas. Estas especialidades abarcan campos de la salud, ingeniería, ciencias sociales, educación, economía y ciencias agrarias.
Área I: Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
Área II: Arquitectura e Ingenierías
- Arquitectura
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Metalúrgica y de Materiales
- Ingeniería Química
- Ingeniería Química Ambiental
- Ingeniería Industrial
Área III: Ciencias Administrativas, Contables y Económicas
- Administración de Empresas
- Administración de Negocios (Tarma)
- Administración de Hotelería y Turismo (Tarma)
- Contabilidad
- Economía
Área IV: Ciencias Sociales y Educación
- Antropología
- Sociología
- Trabajo Social
- Ciencias de la Comunicación
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Ciencias Matemáticas e Informáticas
- Educación Ciencias Naturales y Ambientales
- Educación Lengua, Literatura y Comunicación
- Educación Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas
- Educación Física y Psicomotricidad
Área V: Ciencias Agrarias
- Agronomía
- Ciencias Forestales y del Ambiente
- Ingeniería de Industrias Alimentarias
- Ingeniería Agroindustrial (Tarma)
- Agronomía Tropical (Satipo)
- Ingeniería Forestal Tropical (Satipo)
- Ingeniería Alimentarias Tropical (Satipo)
- Zootecnia Tropical (Satipo)
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Resultados UNSA Examen Ordinario II Fase 2026: revisa puntajes y lista de ingresantes HOY, 15 de marzo
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