Resultados Examen de Admisión UNCP 2026-I HOY, 15 de marzo: LINK para ver lista de ingresantes y puntajes

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) realizó el Examen de Primera Selección Ordinario 2026-I, este 14 y 15 de marzo, contando con la presencia de miles de postulantes que anhelan conseguir una de las vacantes. ¿Rendiste la prueba de conocimiento? En esta nota te compartimos el enlace de consulta para acceder a los resultados y lista de ingresantes. ¡Muchos éxitos!

LINK de resultados del Examen de Admisión UNCP 2026-I

Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo el Examen de Admisión UNCP para el Área 2 (Arquitectura e Ingenierías), Área 3 (Ciencias Administrativas, Contables y Económicas) y Área 5 (Ciencias Agrarias). Para acceder a los resultados, solo debes ingresar a la página web del centro de estudios superiores:

Resultados del Examen de Admisión UNCP 2026-I: https://uncp.edu.pe/

Por otro lado, si quieres acceder a lista de ingresantes del primer día del Examen de Primera Selección Ordinario 2026-I de la Universidad Nacional del Centro del Perú, correspondiente a las áreas I (Medicina Humana y Enfermería) y IV (Ciencias Sociales y Educación), te compartimos los enlaces oficiales.

Área 1 UNCP 2026-I: resultados AQUÍ

Área 4 UNCP 2026-I: resultados AQUÍ

Participante Libre: resultados AQUÍ

La Universidad Nacional del Centro del Perú realiza su proceso de admisión 2026.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)?

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) ofrece más de 37 carreras profesionales distribuidas en cinco grandes áreas académicas. Estas especialidades abarcan campos de la salud, ingeniería, ciencias sociales, educación, economía y ciencias agrarias.

Área I: Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Área II: Arquitectura e Ingenierías

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales

Ingeniería Química

Ingeniería Química Ambiental

Ingeniería Industrial

Área III: Ciencias Administrativas, Contables y Económicas

Administración de Empresas

Administración de Negocios (Tarma)

Administración de Hotelería y Turismo (Tarma)

Contabilidad

Economía

Área IV: Ciencias Sociales y Educación

Antropología

Sociología

Trabajo Social

Ciencias de la Comunicación

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Ciencias Matemáticas e Informáticas

Educación Ciencias Naturales y Ambientales

Educación Lengua, Literatura y Comunicación

Educación Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas

Educación Física y Psicomotricidad

Área V: Ciencias Agrarias