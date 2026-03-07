Resultados examen de admisión UNT 2026-II: conoce los resultados y lista de ingresantes del 7 de marzo

Este sábado 7 de marzo se realizó el Examen de Admisión Ordinario 2026-II de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), proceso en el que miles de jóvenes compitieron por una vacante en una de las principales universidades públicas del norte del Perú. ¿Quieres acceder a los resultados? En esta nota te compartimos el enlace oficial de consulta.

Link de resultados examen de admisión UNT 2026-II

Puedes consultar los resultados del Examen de Admisión 2026-II de la UNT en el portal oficial de admisión de la universidad. En la plataforma se publican las listas de ingresantes, puntajes y cuadros de mérito por área académica. Para este sábado 7 correspondió las áreas "A"(Ciencias de la Vida y la Salud) y "C" (Ciencias de la Persona).

Ver resultados del examen de admisión UNT: LINK oficial

Distribución de las aulas del examen ordinario UNT

La distribución de aulas permite a los postulantes conocer el pabellón, aula, piso y puerta de ingreso donde deberán rendir la prueba. Esta información se organiza según el área académica y el orden de los postulantes, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro durante la jornada del examen.

Distribución para el domingo 08 de marzo:: https://shorturl.at/Dookz

Por otro lado, de acuerdo con el cronograma oficial, el sábado 7 de marzo se rindió la prueba de las áreas A y C, que agrupan carreras relacionadas con ciencias de la salud y ciencias de la persona. Mientras tanto, el domingo 8 de marzo será el turno de las áreas B y D, que incluyen especialidades de ciencias básicas, ingenierías y ciencias económicas.

Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ofrece una amplia variedad de carreras profesionales distribuidas en diferentes facultades y áreas académicas. Estas especialidades abarcan campos como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales, educación y ciencias básicas. Entre las principales carreras que se pueden estudiar en la UNT se encuentran:

Área de Ciencias de la Salud

Medicina

Enfermería

Estomatología (Odontología)

Farmacia y Bioquímica

Áreade Ingenierías y Ciencias

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Química

Ingeniería de Materiales

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agrónoma

Ingeniería Ambiental

Área de Ciencias Sociales y Económicas

Derecho

Contabilidad

Administración

Economía

Trabajo Social

Turismo

Área de Educación y Humanidades

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria (diversas especialidades)

Comunicación Social

Arqueología

Historia

Antropología

Área de Ciencias Básicas