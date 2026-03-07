- Hoy:
Resultados examen de admisión UNT 2026-II: conoce los resultados y lista de ingresantes del 7 de marzo
Revisa los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) de este 7 de marzo. AQUÍ te compartimos el enlace oficial de la web.
Este sábado 7 de marzo se realizó el Examen de Admisión Ordinario 2026-II de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), proceso en el que miles de jóvenes compitieron por una vacante en una de las principales universidades públicas del norte del Perú. ¿Quieres acceder a los resultados? En esta nota te compartimos el enlace oficial de consulta.
PUEDES VER: ¡Distritos de Lima se quedan sin agua! Sedapal anuncia nuevo corte este 8 de marzo hasta por 12 horas
Link de resultados examen de admisión UNT 2026-II
Puedes consultar los resultados del Examen de Admisión 2026-II de la UNT en el portal oficial de admisión de la universidad. En la plataforma se publican las listas de ingresantes, puntajes y cuadros de mérito por área académica. Para este sábado 7 correspondió las áreas "A"(Ciencias de la Vida y la Salud) y "C" (Ciencias de la Persona).
- Ver resultados del examen de admisión UNT: LINK oficial
Distribución de las aulas del examen ordinario UNT
La distribución de aulas permite a los postulantes conocer el pabellón, aula, piso y puerta de ingreso donde deberán rendir la prueba. Esta información se organiza según el área académica y el orden de los postulantes, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro durante la jornada del examen.
- Distribución para el domingo 08 de marzo:: https://shorturl.at/Dookz
Conoce la distribución de aulas del examen ordinario UNT 2026-2.
Por otro lado, de acuerdo con el cronograma oficial, el sábado 7 de marzo se rindió la prueba de las áreas A y C, que agrupan carreras relacionadas con ciencias de la salud y ciencias de la persona. Mientras tanto, el domingo 8 de marzo será el turno de las áreas B y D, que incluyen especialidades de ciencias básicas, ingenierías y ciencias económicas.
Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo
La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ofrece una amplia variedad de carreras profesionales distribuidas en diferentes facultades y áreas académicas. Estas especialidades abarcan campos como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales, educación y ciencias básicas. Entre las principales carreras que se pueden estudiar en la UNT se encuentran:
Área de Ciencias de la Salud
- Medicina
- Enfermería
- Estomatología (Odontología)
- Farmacia y Bioquímica
Áreade Ingenierías y Ciencias
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Química
- Ingeniería de Materiales
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Agrónoma
- Ingeniería Ambiental
Área de Ciencias Sociales y Económicas
- Derecho
- Contabilidad
- Administración
- Economía
- Trabajo Social
- Turismo
Área de Educación y Humanidades
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria (diversas especialidades)
- Comunicación Social
- Arqueología
- Historia
- Antropología
Área de Ciencias Básicas
- Física
- Matemática
- Estadística
- Biología
- Microbiología y Parasitología
- Pesquería
