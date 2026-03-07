0
Resultados examen de admisión UNT 2026-II: conoce los resultados y lista de ingresantes del 7 de marzo

Revisa los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) de este 7 de marzo. AQUÍ te compartimos el enlace oficial de la web.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del examen de admisión de la UNT 2026-II.
Revisa los resultados del examen de admisión de la UNT 2026-II. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este sábado 7 de marzo se realizó el Examen de Admisión Ordinario 2026-II de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), proceso en el que miles de jóvenes compitieron por una vacante en una de las principales universidades públicas del norte del Perú. ¿Quieres acceder a los resultados? En esta nota te compartimos el enlace oficial de consulta.

PUEDES VER: ¡Distritos de Lima se quedan sin agua! Sedapal anuncia nuevo corte este 8 de marzo hasta por 12 horas

Link de resultados examen de admisión UNT 2026-II

Puedes consultar los resultados del Examen de Admisión 2026-II de la UNT en el portal oficial de admisión de la universidad. En la plataforma se publican las listas de ingresantes, puntajes y cuadros de mérito por área académica. Para este sábado 7 correspondió las áreas "A"(Ciencias de la Vida y la Salud) y "C" (Ciencias de la Persona).

Distribución de las aulas del examen ordinario UNT

La distribución de aulas permite a los postulantes conocer el pabellón, aula, piso y puerta de ingreso donde deberán rendir la prueba. Esta información se organiza según el área académica y el orden de los postulantes, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro durante la jornada del examen.

UNT

Conoce la distribución de aulas del examen ordinario UNT 2026-2.

Por otro lado, de acuerdo con el cronograma oficial, el sábado 7 de marzo se rindió la prueba de las áreas A y C, que agrupan carreras relacionadas con ciencias de la salud y ciencias de la persona. Mientras tanto, el domingo 8 de marzo será el turno de las áreas B y D, que incluyen especialidades de ciencias básicas, ingenierías y ciencias económicas.

Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ofrece una amplia variedad de carreras profesionales distribuidas en diferentes facultades y áreas académicas. Estas especialidades abarcan campos como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales, educación y ciencias básicas. Entre las principales carreras que se pueden estudiar en la UNT se encuentran:

Área de Ciencias de la Salud

  • Medicina
  • Enfermería
  • Estomatología (Odontología)
  • Farmacia y Bioquímica

Áreade Ingenierías y Ciencias

  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería de Materiales
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Agrónoma
  • Ingeniería Ambiental

Área de Ciencias Sociales y Económicas

  • Derecho
  • Contabilidad
  • Administración
  • Economía
  • Trabajo Social
  • Turismo

Área de Educación y Humanidades

  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria (diversas especialidades)
  • Comunicación Social
  • Arqueología
  • Historia
  • Antropología

Área de Ciencias Básicas

  • Física
  • Matemática
  • Estadística
  • Biología
  • Microbiología y Parasitología
  • Pesquería
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

