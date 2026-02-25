UNI rectificará resultados de examen 2026-I y modificará los puntajes de postulantes, ¿qué pasó?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizó su proceso de admisión 2026-1 y miles de postulantes celebraron su ingreso a la prestigiosa casa de estudios. Sin embargo, esta felicidad podría verse afectada tras la publicación de un reciente comunicado señalando la modificación de los resultados.

Mediante sus plataformas digitales, la UNI señaló que: "tras una revisión técnica posterior, se han identificado errores involuntarios en la consideración de la nota en la prueba Vocacional de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, los cuales impactaron en la publicación de los resultados."

UNI rectificará puntajes de admisión 2026-1

Se agregó que debido a las irregularidades detectadas, algunos postulantes fueron admitidos sin que su puntaje final representara los criterios fijados, mientras que otros, pese a contar con el mérito necesario, no lograron el ingreso. Asimismo, ante este escenario, la UNI tomará drásticas medidas.

"Se procederá a rectificar oficialmente los resultados en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, publicando el cuadro final conforme a la calificación correcta.", precisó la UNI. Además, indicó que se notificará de la medida a cada postulante involucrado y se implementarán acciones tanto administrativas como técnicas con el fin de prevenir que un hecho similar vuelva a ocurrir en el futuro.

UNI emite comunicado respecto a la Prueba Vocacional de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.

"Somos conscientes de que esta rectificación puede generar incomodidad, especialmente en quienes inicialmente fueron admitidos y ahora no alcanzan el puntaje requerido. Sin embargo, el mérito no puede ser sustituido por el error, ni la justicia sacrificada por conveniencia. El verdadero reconocimiento se sostiene en el esfuerzo legitimo y en la transparencia del proceso.", agregó.

"Expresamos nuestras disculpas a quienes, habiendo alcanzado el resultado que les correspondía, fueron inicialmente excluidos... Este episodio nos recuerda que toda institución debe tener la humildad de reconocer sus fallas y la firmeza de corregirlas con equidad. Rectificar no debilita la institucionalidad; la fortalece. Reafirmamos nuestro compromiso con procesos cada vez más rigurosos, transparentes y justos, donde el único criterio determinante sea el mérito.", finalizó su comunicado la Universidad Nacional de Ingeniería.