Beca 18-2026: link oficial para postular a la Etapa de Selección y hasta cuándo estará disponible

Tras la publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18-2026, ahora los postulantes elegidos deberán continuar con la siguiente fase: Etapa de Selección.

Angie De La Cruz
Conoce más detalles sobre la Etapa de Selección de la convocatoria 2026 de Beca 18.
Conoce más detalles sobre la Etapa de Selección de la convocatoria 2026 de Beca 18. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Luego de una larga espera, este martes 24 de febrero se publicó la lista de preseleccionados de Beca 18-2026. Miles de postulantes cada vez están más cerca de acceder al importante beneficio del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), y ahora les corresponde inscribirse a la Etapa de Selección.

A la Etapa de Selección de la Beca 18, solo postulan los aspirantes que fueron preseleccionados y que cumplan con una serie de acciones clave para competir por una de las becas otorgadas por el Pronabec. Por otro lado, la inscripción se debe realizar mediante la plataforma web: dale clic aquí.

Beca 18

Módulo de postulación para la Etapa de Selección de Beca 18-2026.

Pronabec precisó que la inscripción a la Etapa de Selección de Beca 18-2026 inicia desde de las 8:30 a. m. de este miércoles 25 de febrero del 2026 y que solo estará disponible hasta el próximo viernes 6 de marzo hasta las 23:59:59 horas. Si saliste preseleccionado, deberás realizar el procedimiento.

En esta etapa los postulantes tendrán que registrar su solicitud en la plataforma (becas.pronabec.gob.pe/beca18), acreditar ingreso a una institución elegible, ya sea universidad, instituto o escuela superior y subir los documentos requeridos, como constancias académicas, declaraciones y comprobantes socioeconómicos.

Es importante tener en cuenta que en esta etapa de la convocatoria a nivel nacional ya no se trata de rendir exámenes, sino de demostrar que cumples todos los requisitos y consolidar tu admisión, para luego competir en el orden de mérito final, teniendo en cuenta que solo están disponibles 10 mil becas.

Al concluir esta etapa, se publicará la relación oficial de ganadores de la Beca 18, quienes pasan a ser beneficiarios del programa. La beca no solo financia los costos académicos, sino que también contempla apoyo integral como alimentación, alojamiento cuando corresponde, materiales de estudio, seguro de salud, acompañamiento académico y otros beneficios.

