¡10 horas sin luz en Lima y Callao! 8 distritos serán afectados con el corte este martes 17 de marzo

Este martes 17 de marzo ha sido programado un nuevo corte de luz en determinadas zonas de Lima y Callao, por lo que se exhorta a la población a tomar las precauciones del caso, ya que la falta del recurso básico, afectará considerablemente en varias actividades en las viviendas.

De acuerdo a lo que indica el comunicado de Pluz Energía Perú, los distritos afectados con la suspensión del suministro serán San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Puente Piedra, Callao, Pueblo Libre, San Miguel, Arica, Los Olivos. Vecinos y vecinas deberán mantenerse alertas a los sectores incluidos.

Asimismo, se confirmó que la interrupción durará hasta 10 horas en algunos de los puntos involucrados. El escenario se ha presentado debido a la ejecución de diferentes trabajos de mantenimiento preventivo que se deben realizar en la red, para así seguir brindando un servicio adecuado a los ciudadanos.

Este 17 de marzo habrá nuevo corte de luz en varios distritos de Lima.

Corte de luz este 17 de marzo

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. Cerro El Sauce Alto Mzs. A, B, C, D, A.H. San Marcos Mzs. A, B, C, D, L, Asoc. San Jorge Mzs. A, C, D, E, F, G, H, Fundo San Cristóbal y San Marcos Mz. D, Urb. Industrial Las Flores Mz. J, Urb. San Marcos Mz. E, Urb. Sol de Zárate Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Coop. de Vivienda El Valle 5ta etapa Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. Rímac de Campoy Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Urb. Lotización Campoy 3ra etapa pasaje Los Ángeles Mz. H, H2, pasaje Los Girasoles Mz. D, A.H. Ramiro Prialé de Campoy Mz. A, A.H. Keiko Sofía Fujimori Mz. X, Y.

Horario del corteo: Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Puente Piedra

Áreas afectadas: Asoc. Jardines de Shangrilá Mz. A1, B1, M1, N1, O1, C.P. Cerro Tinaja Mz. B, C.

Horario del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Callao

Zonas afectadas: Agrupación Pedro Ruiz Gallo Mz. 1.

Horario del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Pueblo Libre

Áreas afectadas: Av. San Felipe cdras. 9, 11, Av. Salaverry cdra. 18, pasaje Rosa y Barreda Lt. 13, pasaje San Felipe cdra. 1.

Horario de suspensión: Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

San Miguel

Zonas afectadas: Urb. Arboleda de Maranga, Av. La Libertad cdras. 26, 27, Urb. Miramar Av. La Libertad cdra. 29, calle 28 de Julio cdra. 2, Urb. San Juan Masías Av. La Libertad Mz. B, JN, Av. Los Insurgentes cdra. 1, Mz. A, calle Abraham Valdelomar cdra. 1, mza. A, calle Chiquitoy cdra. 1, Mz. A, Urb. Señor de Luren calle Chiquitoy Mz. A.

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Av. De los Patriotas cdra. 2, calle José Gabriel Aguilar cdra. 2, calle Los Nazcas cdra. 3.

Horario del corteo: De 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Los Olivos

Zonas afectadas: Av. El Pacífico cdras. 1, 3, 4, Av. Industrial cdras. 34, 35, 36, calle Bartolomé Ferreyros cdra. 2, Av. Gerardo Unger cdra. 36.

Horario del corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Ventanilla

Sectores afectados: A.H. Libertad de Pachacútec MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, URB. Popular de Interés Social Libertad MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. 4 SUYOS I Sector PEP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Hora del corte: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

Sectores afectados: A.H. Angamos MZS. A, I4, M1, N, N1, N2, N3, N4, N5, N11, O5, P, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q, Q10, Q11, R, R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, T, T4, T5, T6, T7, V, V1, Z, A.H. LOS HIJOS DE GRAU MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, P1, Q, R15, U, V, X, Y, Z, Z1, URB. Los Cedros MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, A.H. Villa Hermosa MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. Las Brisas de Ventanilla MZS. A, B, C, A.H. Alexander Kouri MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, Z, A.H. Alfonso Ugarte MZS. E, Q.

Hora del corte: 8.30 a. m. a 6.30 p. m.

Arica

Sectores afectados: PASAJE LIMONCILLO, PASAJE TUTICAN, PASAJE NAVARRO, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 7; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.

Hora del corte: 8.00 a. m. a 3.00 p. m.

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