¡12 horas sin agua! Corte programado por Sedapal suspenderá servicio este 17 de marzo en 7 distritos

¡A tomar precauciones! Varias zonas de la capital han sido incluidas en el mapa de un nuevo corte de agua programado para este martes 17 de marzo, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). AQUÍ podrás verificar si tu vivienda se encuentra en el margen considerado como afectado.

La empresa encargada ha comunicado, por medio de su canal de difusión en WhatsApp, que esta interrupción se gestionó a raíz de la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, además de la revisión exhaustiva de los canales que permitirán ofrecer un mejor servicio a cada uno de los hogares.

Los distritos confirmados que serán perjudicados con la suspensión serán: Independencia, Chorrillos, Surco, San Juan de Lurigancho, La Molina, Santa Anita y Cercado. En algunos de estos puntos la falta del suministro se presentará hasta por 12 horas, por lo que se deberá seguir recomendaciones frente al escenario.

Corte de agua este 17 de marzo será hasta por 12 horas en algunas zonas / FOTO: Sedapal

Corte de agua el 17 de marzo

Lima Cercado

Sectores: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita.

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Sector 41.

Independencia

Horario de la suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Sectores A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: Jr. Quipacocha, Av. Chinchaysuyo, Jr. Colquepata, Jr. Mi Perú, Av. Antisuyo.

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Sector 336.

Motivo del corte: Limpieza de reservorio. Sector 336. También se reportó que el corte de agua será en el sector 337: desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en: A.H. 31 de Diciembre. Cuadrante: Psje. Los Incas, Psje. Las Ñustas, Psje. 18 de Marzo. Jr. Cajabamba, Psje. 31 de Diciembre, Psje. Vírgenes del Sol.

Chorrillos

Sectores: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Santiago de Surco

Sector 182: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

San Juan de Lurigancho

Sectores: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

La Molina y Santa Anita

Sectores de La Molina: Todo el distrito.

Áreas sin agua en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Canales de atención de Sedapal

Sedapal tiene medios de comunicación disponibles para los usuarios, los cuales son: el Aquafono (01 317-8000), activo todo el día, las 24 horas. También se puede acceder a la atención virtual a través de sus redes sociales (Facebook, Instagram y X), la asistente virtual Clarita (WhatsApp: +51 994 173 292), y oficinas presenciales.

¿Qué hacer ante un corte de agua?

Si se programa un corte de agua, lo ideal es priorizar el uso de agua almacenada, la cual debe estar limpia y tapada, para cocinar e higiene, evitar usar la lavadora, y mantener las llaves de paso cerradas para evitar desbordes al volver.