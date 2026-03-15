CONFIRMADO | Feriados de Semana Santa 2026: estos son TODOS los días de descanso oficializados

Miles de ciudadanos están a la expectativa de lo que será la temporada de Semana Santa 2026, la cual llega pronto con varios días de descanso para todos los trabajadores del país, y también para los menores en etapa escolar, ya que se trata de un periodo libre.

Como se sabe, las fechas representan espacios para poder realizar actividades de reflexión religiosa y dejar la rutina a un lado, incluyendo la visita a siete iglesias, procesiones y más. Además, también se aprovechan los días feriados para viajar a la playa, hacer turismo interno, acampar o disfrutar de actividades diferentes.

Este año los días Jueves Santo y Viernes Santo caen en 2 y 3 de abril, por lo que quedan solo dos semanas para llegar a la celebración y por ende, tomar una pausa de las labores del día a día. Sin embargo, no son los únicos considerados en el calendario.

Semana Santa registra dos feriados en el calendario / FOTO: Freepik

¿Cuáles son los días libre en Semanas Santa 2026?

La calendarización confirma que solo son feriados el 2 y 3 de abril. No obstante, es clave tener en cuenta que estos días se unen a los habituales descansos, que son sábado y domingo.

Jueves 2 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.

Viernes 3 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.

Sábado 4 de abril: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público

Domingo 5 de abril: Día de descanso habitual.

¿Quiénes descansan en Semana Santa?

El feriado del jueves y viernes santo aplica tanto para los trabajadores del sector público como del privado, quienes tendrán derecho a descanso remunerado, según lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 713.

¿Qué celebra la Semana Santa?

La Semana Santa es una celebración de la Iglesia Católica que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, y se trata de la semana más importante para la religión.

Domingo de Ramos: Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Lunes Santo: Jesús expulsa a los mercaderes del Templo.

Martes Santo: Jesús anticipa la traición de Judas y la negación de Pedro.

Miércoles Santo: Judas Iscariote planea traicionar a Jesús por 30 monedas de plata.

Jueves Santo: Celebración de la Última Cena, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de pies y la oración en el Huerto de los Olivos.

Viernes Santo: Pasión de Cristo, Viacrucis, crucifixión y muerte de Jesús.

Sábado Santo (o de Gloria): Sepultura de Jesús y la Soledad de María.

Domingo de Resurrección (Pascua): Día clave por ser la victoria sobre la muerte.

Feriados que restan en 2026