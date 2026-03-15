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CONFIRMADO | Feriados de Semana Santa 2026: estos son TODOS los días de descanso oficializados
Este año la Semana Santa cae en los primeros días de abril, por lo que AQUÍ conocerás qué fechas han sido confirmadas en el calendario como feriados.
Miles de ciudadanos están a la expectativa de lo que será la temporada de Semana Santa 2026, la cual llega pronto con varios días de descanso para todos los trabajadores del país, y también para los menores en etapa escolar, ya que se trata de un periodo libre.
PUEDES VER: ¿Cambios en el calendario de colegios públicos a un día del inicio escolar 2026? MINEDU confirma fechas clave
Como se sabe, las fechas representan espacios para poder realizar actividades de reflexión religiosa y dejar la rutina a un lado, incluyendo la visita a siete iglesias, procesiones y más. Además, también se aprovechan los días feriados para viajar a la playa, hacer turismo interno, acampar o disfrutar de actividades diferentes.
Este año los días Jueves Santo y Viernes Santo caen en 2 y 3 de abril, por lo que quedan solo dos semanas para llegar a la celebración y por ende, tomar una pausa de las labores del día a día. Sin embargo, no son los únicos considerados en el calendario.
Semana Santa registra dos feriados en el calendario / FOTO: Freepik
¿Cuáles son los días libre en Semanas Santa 2026?
La calendarización confirma que solo son feriados el 2 y 3 de abril. No obstante, es clave tener en cuenta que estos días se unen a los habituales descansos, que son sábado y domingo.
- Jueves 2 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.
- Viernes 3 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.
- Sábado 4 de abril: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público
- Domingo 5 de abril: Día de descanso habitual.
¿Quiénes descansan en Semana Santa?
El feriado del jueves y viernes santo aplica tanto para los trabajadores del sector público como del privado, quienes tendrán derecho a descanso remunerado, según lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 713.
¿Qué celebra la Semana Santa?
La Semana Santa es una celebración de la Iglesia Católica que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, y se trata de la semana más importante para la religión.
- Domingo de Ramos: Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
- Lunes Santo: Jesús expulsa a los mercaderes del Templo.
- Martes Santo: Jesús anticipa la traición de Judas y la negación de Pedro.
- Miércoles Santo: Judas Iscariote planea traicionar a Jesús por 30 monedas de plata.
- Jueves Santo: Celebración de la Última Cena, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de pies y la oración en el Huerto de los Olivos.
- Viernes Santo: Pasión de Cristo, Viacrucis, crucifixión y muerte de Jesús.
- Sábado Santo (o de Gloria): Sepultura de Jesús y la Soledad de María.
- Domingo de Resurrección (Pascua): Día clave por ser la victoria sobre la muerte.
Feriados que restan en 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
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Resultados del examen de admisión UNMSM 2026-II HOY, 15 de marzo: revisa AQUÍ los puntajes y si alcanzaste vacante
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Resultados Examen de Admisión UNCP 2026-I HOY, 15 de marzo: LINK para ver lista de ingresantes y puntajes
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CONFIRMADO | Feriados de Semana Santa 2026: estos son TODOS los días de descanso oficializados
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