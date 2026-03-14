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¡Atención, Perú! Feriado largo CONFIRMADO llega pronto: ¿Para quiénes aplica y cuántos días dura?
Los trabajadores del Perú podrá disfrutar pronto de un nuevo feriado largo que permitirá viajes, descanso y muchas más actividades fuera de la rutina.
El Perú se alista para un nuevo feriado largo que llegará en muy pocas semanas, por lo cual muchos ya están organizando sus planes para pasar un fin de semana fuera de la rutina, ya que serán varios días de descanso considerados en el calendario oficial 2026.
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Se trata de la celebración por la Semana Santa, una fecha que cada año es especial para muchos fieles, pues es la temporada en la que se recuerda con reflexión la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, convirtiéndose así en un evento clave de la religión.
Frente a ello, es necesario tener en cuenta cuáles son los días fijados como libres en la agenda, además comprender quiénes son los beneficiados con este periodo de feriados. Consulta la ÚLTIMA INFORMACIÓN en las siguientes líneas.
El primer feriado de Semana Santa es el 2 de abril / FOTO: Freepik
Feriados de Semana Santa
Aunque la Semana Santa engloba 4 días de descanso para muchos ciudadanos, lo cierto es que las jornadas no laborables se festejan solo el jueves 2 y viernes 3 de abril, por ser Jueves Santo y Viernes Santo.
No obstante, al coincidir con el sábado 4 y domingo 5 de abril, se establece un descanso de cuatro días consecutivos, ya que estas fechas son, en su mayoría, de descanso habitual para los trabajadores del Perú.
¿Por qué cada año cambia la fecha de la Semana Santa?
La fiesta de Pascua se rememora el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha no se fija según el calendario moderno sino en base al año lunar. De esta manera se celebra el domingo siguiente a la luna llena, posterior al equinoccio de primavera.
¿Quiénes descansan en estos feriados?
Los trabajadores del sector público y también los del privado tienen derecho a descanso remunerado, de acuerdo a la normativa del Decreto Legislativo N.° 713. Por otro lado, el año escolar también tiene una pausa, pues los estudiantes suspenden sus actividades académicas.
Feriados nacionales que quedan en 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
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