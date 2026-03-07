Perú se alista para FERIADO LARGO en menos de un mes: ¿Qué días están marcados como no laborables?

El 2026 sigue avanzando en el calendario y para el Perú llega un importante feriado largo ya marcado, el cual proporcionará a todos los ciudadanos la opción de poder dejar la rutina a un lado para vivir de cerca nuevas experiencias ya sea en viajes, paseos o simplemente tomar una pausa.

PUEDES VER: RENIEC hace importante anuncio tras disposición del PCM sobre trabajo remoto

Como se sabe, desde hace más de dos meses que la comunidad del país no puede disfrutar de un día libre, ya que la última celebración fijada como día no laborable, fue el pasado jueves 1 de enero, que significó la llegada del Año Nuevo 2026.

Ahora, la agenda anuncia la llegada de un nuevo feriado largo que registra 4 días de descanso tanto para sector público como privado. En este último caso, según diga la coordinación entre empleador y colaborador. Conoce qué se sabe al respecto.

Feriado largo inicia pronto en Perú/ FOTO: Freepik

¿Qué feriado largo viene?

El próximo fin de semana largo que se considera en el Perú y en muchas partes del mundo, es el de Semana Santa, una conmemoración clave de la religión que la reconoce lo que fue la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Es la festividad más importante del cristianismo en la que se puede rememorar los últimos días de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos, hasta su resurrección, que es el Domingo de Pascua.

En 2026, la Semana Sata comienza el 29 de marzo, pero hay que tener en cuenta que los días feriados que se colocan en el calendario oficial son solo el 2 y 3 de abril, siendo el Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente.

Feriados que quedan en 2026