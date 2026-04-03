Real Madrid vuelve a complicar sus aspiraciones en LaLiga tras caer en su visita a Real Mallorca, con un marcador de 2-1 que se registró en el estadio San Moix. Los goles del elenco local fueron de Manuel Morlanes (42') y Vedat Muriqi (91'), mientras que para el 'merengue' descontó Éder Militao sobre los 86'.

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS: gol de Muriqi para el 2-1

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS: gol de Morlanes para el 1-0

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Manuel Ángel, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Brahim Díaz, Kylian Mbappé.

Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica; Samu Costa, Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre; Cyle Larin, Vedat Muriqi

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca?

Este encuentro de LaLiga entre Real Madrid vs Mallorca inicia a partir de las 9.00 a. m. en hora peruana (4.00 p. m. de España). De igual manera, te brindamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 8.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 a. m.

Venezuela, Bolivia: 10.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Mallorca se verá por la señal en vivo de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming a través de la app de DGO para verlo mediante tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Real Madrid y Mallorca jugarán por LaLiga

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Mallorca

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: DirecTV y DGO

España: Movistar+ y LaLiga TV

México: Sky Sports

Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV y Disney+

Estados Unidos: ESPN Deportes

¿Cuándo juega Real Madrid vs Mallorca?

El partido entre Real Madrid y Mallorca se juega el sábado 4 de abril en el Estadio de Son Moix, España. Este encuentro será clave para ambos elencos con miras al título para los madrileños, mientras que los puntos serán importantes para los locales debido a que se encuentran en zona de descenso.

Real Madrid vs Mallorca: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila ligeramente como el favorito para llevarse la victoria ante Mallorca en el Estadio de Son Moix. Dicho ello, a continuación, las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASA DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE MALLORCA Betsson 1.58 4.45 5.40 Betano 1.69 4.50 5.70 1Xbet 1.60 4.56 5.86 Doradobet 1.58 4.50 5.66

Real Madrid vs Mallorca: previa del encuentro

Real Madrid llega al duelo ante Mallorca por la jornada 30 de LaLiga con cinco victorias en sus últimos cinco partidos y a solo cuatro puntos del líder, Barcelona, por lo que ganar será una exigencia.

Mientras tanto, el cuadro local tiene tres derrotas, una victoria y un empate en sus cinco partidos recién disputados, por lo que, por rendimiento, tampoco viene bien y en la tabla de posiciones también está en la zona de descenso.

En los duelos entre ambos clubes, quien ha logrado más victorias en los 6 últimos partidos ha sido el Real Madrid, que tiene una hegemonía sobre el Mallorca, y este duelo podría aumentar o reducir las estadísticas.