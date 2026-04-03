- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- River Plate vs Belgrano
- Alianza Lima vs Géminis
- Semifinales Liga de Vóley
Real Madrid cayó 2-1 ante Mallorca y comienza a despedirse del título en LaLiga
Golpe en el partido Real Madrid vs Mallorca. El cuadro 'merengue' perdió 2-1 y prácticamente deja servido el título de LaLiga al Barcelona.
Real Madrid vuelve a complicar sus aspiraciones en LaLiga tras caer en su visita a Real Mallorca, con un marcador de 2-1 que se registró en el estadio San Moix. Los goles del elenco local fueron de Manuel Morlanes (42') y Vedat Muriqi (91'), mientras que para el 'merengue' descontó Éder Militao sobre los 86'.
PUEDES VER: Atlético de Madrid vs Barcelona EN DIRECTO por ESPN: a qué hora juega, dónde ver por TV y pronóstico
Real Madrid vs Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS: gol de Muriqi para el 2-1
Real Madrid vs Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS: gol de Morlanes para el 1-0
Real Madrid vs Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS: alineaciones confirmadas
Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Manuel Ángel, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Brahim Díaz, Kylian Mbappé.
Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica; Samu Costa, Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre; Cyle Larin, Vedat Muriqi
¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca?
Este encuentro de LaLiga entre Real Madrid vs Mallorca inicia a partir de las 9.00 a. m. en hora peruana (4.00 p. m. de España). De igual manera, te brindamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 8.00 a. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 a. m.
- Venezuela, Bolivia: 10.00 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 a. m.
- España: 4.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Mallorca?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Mallorca se verá por la señal en vivo de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming a través de la app de DGO para verlo mediante tu PC, Smart TV y teléfono móvil.
Real Madrid y Mallorca jugarán por LaLiga
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Mallorca
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: DirecTV y DGO
- España: Movistar+ y LaLiga TV
- México: Sky Sports
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV y Disney+
- Estados Unidos: ESPN Deportes
¿Cuándo juega Real Madrid vs Mallorca?
El partido entre Real Madrid y Mallorca se juega el sábado 4 de abril en el Estadio de Son Moix, España. Este encuentro será clave para ambos elencos con miras al título para los madrileños, mientras que los puntos serán importantes para los locales debido a que se encuentran en zona de descenso.
Real Madrid vs Mallorca: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Real Madrid se perfila ligeramente como el favorito para llevarse la victoria ante Mallorca en el Estadio de Son Moix. Dicho ello, a continuación, las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASA DE APUESTAS
|REAL MADRID
|EMPATE
|MALLORCA
|Betsson
|1.58
|4.45
|5.40
|Betano
|1.69
|4.50
|5.70
|1Xbet
|1.60
|4.56
|5.86
|Doradobet
|1.58
|4.50
|5.66
Real Madrid vs Mallorca: previa del encuentro
Real Madrid llega al duelo ante Mallorca por la jornada 30 de LaLiga con cinco victorias en sus últimos cinco partidos y a solo cuatro puntos del líder, Barcelona, por lo que ganar será una exigencia.
Mientras tanto, el cuadro local tiene tres derrotas, una victoria y un empate en sus cinco partidos recién disputados, por lo que, por rendimiento, tampoco viene bien y en la tabla de posiciones también está en la zona de descenso.
En los duelos entre ambos clubes, quien ha logrado más victorias en los 6 últimos partidos ha sido el Real Madrid, que tiene una hegemonía sobre el Mallorca, y este duelo podría aumentar o reducir las estadísticas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90