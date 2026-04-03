Barcelona venció al Atlético Madrid y empieza a saborear el título de LaLiga

A falta de 8 fechas para que termine LaLiga EA Sports 2025-2026, el Barcelona le ha sacado siete puntos de ventaja al segundo lugar y está muy cerca de alcanzar otro título. Los ‘Culés’ empezaron perdiendo ante el Atlético Madrid debido al gol de Giuliano Simeone; sin embargo, encontraron rápidamente el empate a través de Marcus Rashford. Ya en el segundo tiempo, cuando el ‘Colchonero’ se había quedado con un hombre menos por expulsión de Nico González, el conjunto catalán se adueño del balón y logró la victoria por un rebote que le quedó a Robert Lewandowski.

Atlético Madrid vs. Barcelona por LaLiga: goles y resumen del partido 16:09 ¡Final del partido! Atlético Madrid no pudo empatarlo en los últimos minutos y el árbitro decidió finalizar el partido con la victoria del Barcelona. 15:58 90' Tiempo agregado El árbitro decidió añadir 6 minutos más antes de dar por finalizado el partido. 15:54 87' ¡GOOOOOOOOOOOOOOLLLL DEL BARCELONA! Robert Lewandowski tuvo fortuna en el rebote del arquero de Atlético Madrid para empujar la pelota con el pecho y poner en ventaja al Barcelona. 15:53 85' Barcelona empieza a desesperarse Barcelona llega mucho al área rival, pero los espacios están bien cerrados y no saben cómo anotar. 15:44 78' Cambios en el Barcelona Se retiran Marcus Rashford y Eric García para que ingresen Robert Lewandowski y Gavi. 15:38 69' Barcelona se perdió el segundo gol Nuevamente la pelota quedó en los pies de Ferrán Torres, quien sacó un derechazo que terminó con la notable atajada de Juan Musso. 15:33 65' Notable reacción del '1' de Atlético Madrid Tras un centro al área, Ferrán Torres controló el balón y rápidamente sacó un remate, pero el arquero Juan Musso tuvo una notable reacción para despejar la pelota con los puños. 15:29 62' Cambio en el Barcelona Se retira por lesión Marc Bernal e ingresa Jules Koundé. 15:27 60' Cambios en el Atlético Madrid Se retiran Griezmann, Simeone y Baena para que ingresen Sorloth, Giménez y Morcillo. 15:23 54' Amarilla en el Atlético Madrid Clement Lenglet recibió la tarjeta amarilla por una falta contra Lamine Yamal cerca al área del Atlético Madrid. 15:17 49' ¡No hubo expulsado tras revisar el VAR! El árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada de Gerard Martín. Luego de algunos minutos, el juez principal decidió quitar la tarjeta roja y poner la amarilla. El Barcelona sigue con 11 jugadores. 15:13 46' Roja en el Barcelona Gerard Martín recibe la roja directa por una durísima y temeraria falta contra Thiago Almada. 15:12 ¡Comenzó el segundo tiempo! La gente del Atlético Madrid movió la pelota y ya se juega la segunda mitad del partido. 14:55 ¡Se terminó el primer tiempo! Ambos equipos se regresan a los vestuarios con el marcador igualado. 14:50 47' Roja en Atlético Madrid Nico González le hizo una falta desesperada a Lamine Yamal al borde del área y recibió la segunda amarilla, por lo que se tiene que ir expulsado. 14:47 44' Amarilla en ambos equipos Tras un pleito en el campo, el árbitro decidió sacar amarillas en ambos equipos. Los amonestados fueron Fermín López, Koke y Nahuel Molina. 14:45 41' ¡GOOOOOOOOOOOOOLLLL DEL BARCELONA! Marcus Rashford hizo un amague genial, jugó la pelota con un compañero y luego quedó habilitado para recepcionar el pase y mandar el balón entre las piernas del arquero de Atlético Madrid para colocar el empate. 14:40 38' ¡GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DEL ATLÉTICO MADRID! Giuliano Simeone hizo un control orientado para quedar mano a mano con el portero del Barcelona y anotar el primer gol. 14:39 34' El Barcelona se falló un golazo Barcelona realizó una triangulación espléndida y Lamine Yamal remató en el área rival, pero el balón chocó en el palo y salió del campo. 14:30 27' Atlético Madrid se perdió el primer gol Nuevamente Antoine Griezmann recibió la pelota en el área y sacó un remate con pierna menos hábil, lo que terminó con el balón fuera del campo. 14:24 22' Primera amarilla del partido Nico González recibió una tarjeta amarilla por cortar un ataque del Barcelona con la mano de forma adrede. 14:20 18' Barcelona sabe por dónde va el partido El Barcelona se ha aduñado de la pelota y tiene claro que el Atlético Madrid saldrá de contragolpe para generar daño. 14:12 10' ¡No se puede creer! Antoine Griezmann dejó a dos rivales en el área para quedar mano a mano con el portero del Barcelona, pero sacó un remate muy débil y Joan García se quedó con la pelota. 14:09 6' Tiro libre peligroso Marcus Rashford ejecutó un tiro libre cerca al área, pero el arquero del Atlético Madrid atrapó la pelota sin mucho problema. 14:05 2' Barcelona avisó primero Tras un centro rasante la pelota se pasó por todo el área del Atlético Madrid y terminó en los pies de Lamine Yamal, quien remató de derecha y el esférico impactó el hombro de un defensor. 14:02 ¡Empezó el partido! La gente de Barcelona movió la pelota y ya se juega la primera mitad del partido. 13:59 Los titulares al campo Los titulares de ambos equipos ya están en el terreno de juego para saludarse y iniciar el partido. 13:51 Ambos equipos realizan los calentamientos Los jugadores del Atlético Madrid y Barcelona realizan los últimos trabajos previo al partido por LaLiga. 13:33 Barcelona reconoció el campo del Riyad Air Metropolitano Los azulgranas ya están en el estadio para reconocer el campo previo al duelo ante Atlético Madrid. 13:13 Once confirmado de Atlético Madrid Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Nico González; Giuliano Simeone, Koke, Obed Vargas, Alex Baena; Thiago Almada y Antoine Griezmann. 13:10 Alineación confirmada de Barcelona Joan García; Joao Cancelo, Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araujo; Gerard Martín, Pedri, Fermín López; Dani Olmo, Lamine Yamal y Marcus Rashford. 13:07 El 'Cholo' Simeone elogió al Barcelona "El Barça tiene futbolistas extraordinarios, con capacidad para jugar en campo rival sin dejar tiempo al adversario para pensar y con una defensa alta que asume riesgos", indicó. 12:43 Barcelona recordó golazo de Ronaldinho En la previa, el Barcelona recordó uno de los goles más mágicos de Ronaldinho ante el Atlético Madrid. 12:40 Así luce el vestuario del Atlético Madrid Los 'Colchoneros' van quedando listos para el duelo ante Barcelona y así luce su vestuario en el Riyad Air Metropolitano. 12:05 Once probable de Atlético Madrid Juan Musso, Nahuel Molina, David Hancko, Robin Le Normand, Josué Díaz, Koke, Giuliano Simeone, Álex Baena, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. 12:00 Estos son los convocados del Atlético Madrid Estos fueron los jugadores llamados por el 'Cholo' Simeone para enfrentar al Barcelona 11:21 Griezmann analizó el duelo ante Barcelona Antonine Griezmann se pronunció previo a enfrentar a Barcelona y reveló la clave para conseguir el triunfo: "Tenemos que estar juntos ofensiva y defensivamente y meterle mucho ritmo al partido. Además, jugar delante de nuestra afición siempre es un plus", señaló. 11:19 Horarios confirmados para el Barcelona vs Atlético Madrid Estos son los horarios del inicio del partido de Barcelona vs Atlético Madrid para los distintos países del mundo. 10:40 Posible alineación de Barcelona Joan García, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. 10:34 Lista de convocados de Barcelona Estos son los llamados por Hansi Flick para el partido ante Atlético Madrid. 10:01 Barcelona vs Atlético Madrid: últimos enfrentamientos Barcelona 3-0 Atlético de Madrid (Copa del Rey 2026)

Atlético de Madrid 4-0 Barcelona (Copa del Rey 2026)

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid (LaLiga 2025)

Atlético de Madrid 0-1 Barcelona (Copa del Rey 2025)

Atlético de Madrid 2-4 Barcelona (LaLiga 2025) 10:00 Barcelona recupera a dos jugadores El cuadro culé confirmó que Jules Koundé y Alejandro Balde ya cuentan con el alta médica y saldrán en la lista de convocados. 09:13 ¿Dónde mirar Barcelona vs Atlético Madrid? La tranmsión del partido de Barcelona vs Atlético Madrid va por las señales EN VIVO de ESPN y Disney Plus. 09:11 ¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid? El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid está programado para dar inicio a las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9 p.m. (hora española) 09:00 ¡Bienvenidos a la cobertura del partido! HOY Barcelona y Atlético Madrid se disputan los tres puntos en un partidazo por la fecha 30 de LaLiga y previo a lo que será su llave por cuartos de final de la Champions. Sigue la previa, incidencias, goles y resumen final por Líbero.pe

Atlético Madrid vs. Barcelona: alineaciones confirmadas del partido por LaLiga

Alineación de Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araujo; Gerard Martín, Pedri, Fermín López; Dani Olmo, Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Alineación oficial de Barcelona vs. Atlético Madrid.

Alineación de Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Nico González; Giuliano Simeone, Koke, Obed Vargas, Alex Baena; Thiago Almada y Antoine Griezmann.

Alineación confirmada de Atlético Madrid vs. Barcelona.

¿Cuándo juega Atlético Madrid vs. Barcelona?

El partido entre Atlético Madrid vs. Barcelona se juega este sábado 4 de abril en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. Este encuentro será clave para ambos elencos con miras a lo que será su cruce en Champions League. Los ‘Culés’ están obligados a ganar, mientras que los ‘Colchoneros’ tratarán de respetar la casa nuevamente.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Barcelona?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Atlético Madrid vs. Barcelona, correspondiente a la trigésima fecha de LaLiga EA Sports 2025-2026:

México y Centroamérica: 13.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas

Venezuela y Bolivia: 15.00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15.00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16.00 horas

España: 21.00 horas

Atlético Madrid y Barcelona jugarán por LaLiga.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO?

La transmisión del partido entre Atlético Madrid vs. Barcelona se verá por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming a través de la app de Disney Plus para verlo mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO?

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: ESPN y Disney Plus

Brasil: Disney PlusPremium

México: Sky Sports, Sky+ y izzi

Centroamérica: Sky Sports

España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select y fuboTV

Atlético Madrid vs. Barcelona: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Barcelona se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Atlético de Madrid en el Metropolitano. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ATLÉTICO MADRID EMPATE BARCELONA Betsson 3.05 3.70 2.22 Betano 3.10 3.65 2.20 Bet365 3.10 3.80 2.15 1XBet 3.23 3.84 2.25 Doradobet 3.00 3.75 2.30

Previa del partido de Atlético Madrid vs. Barcelona por LaLiga

Barcelona es el actual líder de LaLiga EA Sports con 73 unidades y encadena cinco victorias consecutivas en lo que va del certamen español. Los blaugranas llegan de un partido complicado ante Rayo Vallecano, previo a lo que fue la fecha FIFA. El equipo de Hansi Flick debe ser estratégico sabiendo que se viene el duelo de Champions League en las instancias de cuartos de final.

El equipo ‘culé’ no contará con Raphinha tras quedar lesionado en el amistoso de la selección de Brasil ante Francia. Una dura baja para el combinado de Barcelona que necesita de todos sus elementos para seguir en lo más alto de LaLiga y soñar con la clasificación a las semifinales del magno torneo de la UEFA.

Un dato no menor es que Atlético de Madrid encadena seis partidos consecutivos con victoria en condición de local entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League. El último duelo de los colchoneros fue ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en el que fue superado por un marcador de 3-2.

Ahora, los de Diego Simeone esperan conseguir un buen triunfo en casa que los motive de cara al partido de ida de cuartos de final de Champions League ante Barcelona. Los colchoneros ya saben lo que es superar una llave ante los culés, debido a que los dejó fuera en semifinales de la Copa del Rey de la presente edición española.

ESPN transmitirá el Atlético de Madrid vs Barcelona.

Atlético Madrid vs. Barcelona: alineaciones posibles del partido

Posible alineación de Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, David Hancko, Robin Le Normand, Josué Díaz, Koke, Giuliano Simeone, Álex Baena, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Posible alineación de Barcelona: Joan García; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan el partido de la fecha 30 de LaLiga.

Atlético Madrid vs. Barcelona: estadísticas e historial

A lo largo de la historia, Atlético de Madrid y Barcelona se han enfrentado en 254 ocasiones en partidos de manera oficial. Son un total de 116 victorias para los culés, 81 triunfos de los colchoneros y 57 empates. Los blaugranas han anotado 476 anotaciones, mientras que los de la capital española 375 dianas.