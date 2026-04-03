Partidos de hoy EN VIVO, sábado 4 de abril: programación, horarios y dónde ver

Hoy, sábado 4 de abril, se nos vienen vibrantes partidos a nivel local e internacional. La Liga 1 retoma sus actividades después de la pausa por las selecciones debido a la fecha FIFA, destacando el clásico entre Universitario vs Alianza Lima como el más esperado del día. En el continente europeo, el fútbol tampoco para y tendremos atractivos encuentros como el Manchester City vs Liverpool por la FA Cup y el Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga de España. También jugará el Real Madrid y habrá semifinales de vuelta de la Liga Peruana de Vóley.
Partidos por la Liga 1 2026
|Partido
|Hora
|Canal
|Deportivo Garcilaso vs Sport Boys
|1.15 p. m.
|L1 Max
|Melgar vs Cusco FC
|3.30 p. m.
|L1 Max
|Universitario vs Alianza Lima
|8.00 p. m.
|L1 Max
Partidos por la Liga 2 2026
|Partido
|Hora
|Canal
|Alianza Universidad vs Comerciantes FC
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor
|Santos vs Ayacucho FC
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor
Partidos por LaLiga de España
|Partido
|Hora
|Canal
|Real Sociedad vs Levante
|7.00 a. m.
|DSports y DGO
|Mallorca vs Real Madrid
|9.15 a. m.
|DSports y DGO
|Real Betis vs Espanyol
|11.30 a. m.
|DSports y DGO
|Atlético Madrid vs Barcelona
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
Partidos por la FA Cup
|Partido
|Hora
|Canal
|Manchester City vs Liverpool
|6.45 a. m.
|ESPN y Disney Plus
|Chelsea vs Port Vale
|11.15 a. m.
|Disney Plus
|Southampton vs Arsenal
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayer Leverkusen vs Wolfsburgo
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Borussia M’gladbach vs Heidenheim
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Friburgo vs Bayern Munich
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Hamburgo vs Ausburgo
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Hoffenheim vs Mainz
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Werder Bremen vs RB Leipzig
|8.30 a. m.
|Disney Plus
|Suttgart vs Borussia Dortmund
|11.30 a. m.
|ESPN y Disney Plus
Partidos por la Ligue 1
|Partido
|Hora
|Canal
|Estrasburgo vs Niza
|10.00 a. m.
|Disney Plus
|Brest vs Stade Rennais
|12.00 m.
|Disney Plus
|Lille vs Lens
|2.05 p. m.
|Disney Plus
Partidos por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Sassuolo vs Cagliari
|8.00 a. m.
|ESPN 3 y Disney Plus
|Verona vs Fiorentina
|11.00 a. m.
|Disney Plus
|Lazio vs Parma
|1.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos por la Liga Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Aldosivi vs Estudiantes Rio Cuarto
|11.30 a. m.
|Fanatiz y Disney Plus
|Independiente vs Racing Club
|3.30 p. m.
|Fanatiz y Disney Plus
|Rosario Central vs Atlético Tucumán
|7.00 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
Partidos por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs Tomayapo
|2.00 p. m.
|Futbol Canal y Entel TV
|Real Potosí vs Aurora
|4.15 p. m.
|Futbol Canal y Entel TV
|SA Bulo Bulo vs Oriente Petrolero
|6.30 p. m.
|Futbol Canal y Entel TV
Partidos por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Sao Paulo vs Cruzeiro
|4.30 p. m.
|L1 Play
|Coritiba vs Fluminense
|6.30 p. m.
|L1 Play
|Vasco vs Botafogo
|7.00 p. m.
|L1 Play
Partidos por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Limache vs U. La Calera
|3.30 p. m.
|Canal 13
|Everton vs Ñublense
|6.00 p. m.
|Max Chile
Partidos por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Tolima vs Independiente Santa Fe
|7.30 p. m.
|RCN
Partidos por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Montevideo vs Juventud
|8.00 a. m.
|Disney Plus
|Danubio vs Montevideo City
|1.30 p. m.
|Disney Plus
|Progreso vs Peñarol
|5.00 p. m.
|Disney Plus
Partidos por la Liga Peruana de Vóley
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Soan vs Círcolo
|5.00 p. m.
|Latina TV, web y APP de Latina.
|Universitario vs San Martín
|7.00 p. m.
|Latina TV, web y APP de Latina.