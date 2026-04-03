Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley
Tabla de la Liga 1 2026 tras triunfo de la U

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 4 de abril: programación, horarios y dónde ver

¡Día de clásicos! HOY sábado tenemos acción hasta por gusto, pues Alianza y Universitario se verán las caras; y en España, el Barcelona jugará contra Atlético de Madrid. Revisa aquí la programación.

Alianza, Universitario, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán emocionantes partidazos. | Foto: composición Líbero
Hoy, sábado 4 de abril, se nos vienen vibrantes partidos a nivel local e internacional. La Liga 1 retoma sus actividades después de la pausa por las selecciones debido a la fecha FIFA, destacando el clásico entre Universitario vs Alianza Lima como el más esperado del día. En el continente europeo, el fútbol tampoco para y tendremos atractivos encuentros como el Manchester City vs Liverpool por la FA Cup y el Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga de España. También jugará el Real Madrid y habrá semifinales de vuelta de la Liga Peruana de Vóley.

Atlético de Madrid y Barcelona jugarán por partido de LaLiga EA Sports.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Atlético de Madrid vs Barcelona por partido de LaLiga de España

Partidos por la Liga 1 2026

PartidoHoraCanal
Deportivo Garcilaso vs Sport Boys1.15 p. m.L1 Max
Melgar vs Cusco FC3.30 p. m.L1 Max
Universitario vs Alianza Lima8.00 p. m.L1 Max

Partidos por la Liga 2 2026

PartidoHoraCanal
Alianza Universidad vs Comerciantes FC1.00 p. m.YouTube Bicolor
Santos vs Ayacucho FC3.15 p. m.YouTube Bicolor

Partidos por LaLiga de España

PartidoHoraCanal
Real Sociedad vs Levante7.00 a. m.DSports y DGO
Mallorca vs Real Madrid9.15 a. m.DSports y DGO
Real Betis vs Espanyol11.30 a. m.DSports y DGO
Atlético Madrid vs Barcelona2.00 p. m.ESPN y Disney Plus

Partidos por la FA Cup

PartidoHoraCanal
Manchester City vs Liverpool6.45 a. m.ESPN y Disney Plus
Chelsea vs Port Vale11.15 a. m.Disney Plus
Southampton vs Arsenal2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus

Partidos por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Bayer Leverkusen vs Wolfsburgo8.30 a. m.Disney Plus
Borussia M’gladbach vs Heidenheim8.30 a. m.Disney Plus
Friburgo vs Bayern Munich8.30 a. m.Disney Plus
Hamburgo vs Ausburgo8.30 a. m.Disney Plus
Hoffenheim vs Mainz8.30 a. m.Disney Plus
Werder Bremen vs RB Leipzig8.30 a. m.Disney Plus
Suttgart vs Borussia Dortmund11.30 a. m.ESPN y Disney Plus

Partidos por la Ligue 1

PartidoHoraCanal
Estrasburgo vs Niza10.00 a. m.Disney Plus
Brest vs Stade Rennais12.00 m.Disney Plus
Lille vs Lens2.05 p. m.Disney Plus

Partidos por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Sassuolo vs Cagliari8.00 a. m.ESPN 3 y Disney Plus
Verona vs Fiorentina11.00 a. m.Disney Plus
Lazio vs Parma1.45 p. m.ESPN 3 y Disney Plus

Partidos por la Liga Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs Estudiantes Rio Cuarto11.30 a. m.Fanatiz y Disney Plus
Independiente vs Racing Club3.30 p. m.Fanatiz y Disney Plus
Rosario Central vs Atlético Tucumán7.00 p. m.Fanatiz y TyC Sports

Partidos por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Tomayapo2.00 p. m.Futbol Canal y Entel TV
Real Potosí vs Aurora4.15 p. m.Futbol Canal y Entel TV
SA Bulo Bulo vs Oriente Petrolero6.30 p. m.Futbol Canal y Entel TV

Partidos por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Sao Paulo vs Cruzeiro4.30 p. m.L1 Play
Coritiba vs Fluminense6.30 p. m.L1 Play
Vasco vs Botafogo7.00 p. m.L1 Play

Partidos por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Limache vs U. La Calera3.30 p. m.Canal 13
Everton vs Ñublense6.00 p. m.Max Chile

Partidos por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Tolima vs Independiente Santa Fe7.30 p. m.RCN

Partidos por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Racing Montevideo vs Juventud8.00 a. m.Disney Plus
Danubio vs Montevideo City1.30 p. m.Disney Plus
Progreso vs Peñarol5.00 p. m.Disney Plus

Partidos por la Liga Peruana de Vóley

PartidoHorarioCanal
Deportivo Soan vs Círcolo5.00 p. m.Latina TV, web y APP de Latina.
Universitario vs San Martín7.00 p. m.Latina TV, web y APP de Latina.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs Cerro Porteño: estadio, entradas, fecha y hora del partido por Copa Libertadores

  2. Canal confirmado para ver Universitario vs Deportes Tolima por fase de grupos de Copa Libertadores

Notas Recomendadas

