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Canal confirmado para ver Atlético de Madrid vs Barcelona por partido de LaLiga de España

Revisa aquí qué canal transmitirá el partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona por la fecha 30 de LaLiga EA Sports de España desde el Riyadh Air Metropolitano.

Diego Medina
Atlético de Madrid y Barcelona jugarán por partido de LaLiga EA Sports.
Atlético de Madrid y Barcelona jugarán por partido de LaLiga EA Sports. | Foto: Composición LÍBERO.
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Atlético de Madrid vs Barcelona vuelven a verse las caras HOY, sábado 4 de abril, por la fecha 30 de LaLiga EA Sports. Ambos protagonizarán un emocionante duelo previo a lo que será su llave por los cuartos de final de la Champions League. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado de transmisión.

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¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona?

El partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga EA Sports se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus, el cual puedes verlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

En España, los canales a transmitir estos 90 minutos entre ‘colchoneros‘ y ‘culés‘ son DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD; de acuerdo al gusto del televidente.

Canales de transmisión para ver Atlético de Madrid vs Barcelona

  • Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • España: DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV
Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético de Madrid enfrentará tres veces a Barcelona en el mes de abril.

Vale indicar que Atlético de Madrid está lejos de luchar el título de LaLiga EA Sports, por lo que su gran prioridad será la llave de cuartos de final de la Champions League. En el caso de Barcelona, es líder absoluto del campeonato con 73 puntos y está cuatro unidades por encima de Real Madrid. Dado este panorama, los de Hansi Flick buscarán conseguir la victoria para no recortar distancias con los madridistas.

Atlético de Madrid vs Barcelona: fecha, día y hora confirmado

Este partido de LaLiga entre Atlético de Madrid vs Barcelona se juega el próximo sábado 4 de abril en el Riyadh Air Metropolitano a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España, 19.00 horas GMT).

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Barcelona por Champions League?

Luego del partido de LaLiga, ambos elencos tendrán que afrontar la llave de ida y vuelta por los cuartos de final de la Champions League. El primer duelo será el miércoles 8 de abril a las 14.00 horas locales en el Spotify Camp Nou de Barcelona, mientras que el segundo duelo está pactado para el martes 14 de abril a la misma hora en mención.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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